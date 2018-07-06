Медведев: использование программы материнского капитала будет расширено

Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что использование программы материнского капитала в период до 2020 года будет расширено.

Как сообщает РИА Новости, "сотни тысяч семьей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий. До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе социального контракта, расширим использование программы материнского капитала".

По его словам, президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в размере 7%.

Напомним, согласно действующему законодательству материнский капитал разрешено потратить только на образование ребенка, пенсию мамы или улучшение жилищных условий семьи. Использовать сертификат для этих целей можно не ранее, чем через три года после рождения ребенка.

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