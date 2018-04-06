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Источник Правда.Ру

Цифровизация выкинет на улицы миллионы провинциалов

Экономика

Россия при переходе к цифровой экономике должна максимально стимулировать экспортную экспансию.

Цифровизация выкинет на улицы миллионы провинциалов. 385498.jpeg

В противном случае цифровизация за 12 лет "высвободит" 12,5 млн работников, считают эксперты.

По мнению специалистов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ухудшение демографической ситуации абсорбирует только 1,5 млн из них. Остальным придется искать работу.

То есть перед властями может встать непростой выбор: допустить социальный кризис или остановить развитие из «социальных» соображений.

Как пояснил руководитель направления ЦМАКПа Дмитрий Белоусов в докладе об эффектах цифровизации для экономики, из сферы торговли и ремонта уйдут более чем 3 млн работников.  В свою очередь обрабатывающие производства потеряют более 2 млн работников к 2030 году.

За ними следуют строительство, сельское хозяйство и транспорт: в каждой из этих сфер численность занятых сократится к 2030 году почти на 1,2 млн человек.

Фактически, речь скорее должна идти не о стимулировании выпуска, а о вдумчивой политике государства по развитию новых и трансформации старых отраслей экономики, подытожили аналитики.  

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России стало на 13% меньше безработных с дипломом о высшем образовании. В Роструде рассказали, что год назад работу искали порядка 245 тысяч людей, закончивших вуз. Сейчас их насчитывается чуть более 213 тысяч.

Что стало определяющим фактором, "Правде.Ру" рассказал член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

"Скорее всего, сработало поэтапное смягчение первого кризисного фактора, когда после обрушения рубля в 2014 году и сложностей, возникших у предприятий в 2015 году, компании вышли на некоторую стабильность. Соответственно, в этих условиях они более интенсивно начинают привлекать работников, проводят какие-то кадровые перестановки и, разумеется, стремятся привлечь работников более 

 

 

Темы экономика
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