Россияне смогут моментально "пробивать" машины друг друга

Cпециалисты минфина разработали законопроект, согласно которому в следующем году граждане и банки смогут получить доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг.

Как пишет издание Известия, министерство предлагает новацию в рамках повышения позиций России в рейтинге Doing Business. Теперь россияне смогут оперативно получать выписки о юридической чистоте машин: процесс займет несколько минут, а не дней.

Ожидается, что банки будут быстрее выдавать кредиты на подержанные машины, а граждане - продавать авто друг другу.

Минфин внес поправки в статьи 34.4 и 103.1 закона «Основы законодательства РФ о нотариате». Изменения позволят гражданам и кредитным организациям получить доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг.

Стоит добавить, что в настоящее время в реестре содержится более 4,5 млн уведомлений о залоге. В настоящее время получение выписки может занять несколько дней, поэтому интеграция с порталом госуслуг может сделать процесс более быстрым и эффективным.

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