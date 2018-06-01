Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Автомобильные протесты охватывают Россию

Экономика

Жители регионов России вышли на акции протеста, возмущенные ростом цен на топливо. И народ имеет на это право, убежден доктор социологических наук, преподаватель МГУ и РГГУ Геннадий Козырев, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру".


"Государство не будет снижать цены на бензин"

Он отметил, что люди должны заявить власти о ее неправильной политике.

— По всей стране народ выходит на акции протеста из-за скачка цен на топливо. Дагестан, Иркутская область, Новосибирск, Омск, Ставропольский край, Камчатка. Угроза ли это существующей власти?

— Любые процессы так или иначе дестабилизируют обстановку. Это не значит, что власть рухнет. Но это должно быть для нее тревожным "звоночком".

В России так принято, что государство зачастую очень высоко поднимает топливные акцизы и нередко в этом обвиняют самих нефтяников. Поэтому власть, с одной стороны, наполняет бюджет, а с другой — делает неконкурентной продукцию массы производств. Ведь повышение цены бензина влечет за собой повышение стоимости многих товаров.

Если продукция была бы дешевле, она насытила внутренний рынок, потребитель был бы доволен, и те, кто продает на международном рынке, тоже имели бы преимущество. Поэтому я считаю, что государство ведет неправильную политику.

Однако я не думаю, что власть испугается и начнет что-то менять. Хотя три дня назад некоторые чиновники заявляли о каких-то комиссиях, которые разберутся в ситуации… Но все это для того, чтобы успокоить народ.

А народ просто-напросто устал от того, что в стране никогда стоимость бензина или масла не коррелирует с ценой нефти, как это происходит на Западе. Сколько помню, поскольку сам автомобилист, цена падает на 10-50 копеек, но потом поднимают на рубль или полтора.

Повторюсь, власти эти протесты все равно не угрожают. Только что прошли выборы, рейтинг президента очень высок, а к правительству доверия мало. Конечно, возникло разочарование, когда премьер-министром остался Медведев и большинство ключевых замов сохранили свои места.

А что касается протестов, я только "за". Потому что нельзя бесконечно испытывать терпение народа. Я много писал о политических протестах и могу сказать, что нынешний принимает социально-политический характер. То есть власть вынуждена будет принимать политические решения.

— Видимо, придется… Но вы не считаете, что это та последняя капля, которая переполнит чашу народного терпения?

— Нет, но я думаю, что такие протесты не за горами, потому что экономический блок, к сожалению, не изменит своей политики. Это видно по ключевым фигурам правительства, таким как Медведев и Силуанов. Поэтому это не последний звонок, но это серьезное предупреждение.

Читайте также:

Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?

Если бензин дорожает — это хорошо для дорог

Бог спасает человека или делает его виновным? Бог спасает человека или делает его виновным?
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы нефть протесты цены на бензин Геннадий Козырев протесты против роста цен
Обсудить
Актуальная аналитика
Необычная неделя
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ, и еще тайны недели
Диалоги
Бог спасает человека или делает его виновным?
Власть
А что Россия? Выгодна ли Москве "война" Трампа с Европой
Читательский топ
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Новости Все >
Лукашенко пригрозил закрыть границу с Россией
Создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста
СМИ: в России создан "подводный аналог" F-35
Найден способ отключать тягу к сладкому
Трамп заблокирует импорт немецких автомобилей в США
Евросоюз отказался признать войну с США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Мир
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Ближний Восток
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Украина
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Власть
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Мир
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Украина
Раскрыты реальные цели спецоперации СБУ с "убийством" Бабченко
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Ближний Восток
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
США и Канада
У 43% американцев нет возможности платить за еду и за аренду квартир
Мир
Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии
Любовь Степушова Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ? Любовь Степушова Василий Амирджанов Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении Василий Амирджанов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 01.06 привлекательны Соломон Соловьев
Комментарии
Министр транспорта Малайзии: нет доказательств, что Россия сбила MH-17
Автомобильные протесты охватывают Россию
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Трамп заблокирует импорт немецких автомобилей в США
Создан штаб сопротивления профсоюзов повышению пенсионного возраста
В Чите уничтожили польские яблоки
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Чем Валентина Матвиенко лучше Аркадия Бабченко?
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
MH17: почему голландцы наехали на Украину
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену

Парламент Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности государства. О причинах и последствиях решения рассказал эксперт "Правды.Ру".

Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Евросоюз
Близорукий ЕС вернул ядерную завесу на Вислу
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
Мир
Кремль могут обвинить в убийстве Мертвого моря
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Как сделать из Азербайджана врага России
Бывший СССР
Как сделать из Азербайджана врага России
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался