Автомобильные протесты охватывают Россию

Жители регионов России вышли на акции протеста, возмущенные ростом цен на топливо. И народ имеет на это право, убежден доктор социологических наук, преподаватель МГУ и РГГУ Геннадий Козырев, побеседовавший с корреспондентом "Правды.Ру".



"Государство не будет снижать цены на бензин"

Он отметил, что люди должны заявить власти о ее неправильной политике.

— По всей стране народ выходит на акции протеста из-за скачка цен на топливо. Дагестан, Иркутская область, Новосибирск, Омск, Ставропольский край, Камчатка. Угроза ли это существующей власти?

— Любые процессы так или иначе дестабилизируют обстановку. Это не значит, что власть рухнет. Но это должно быть для нее тревожным "звоночком".

В России так принято, что государство зачастую очень высоко поднимает топливные акцизы и нередко в этом обвиняют самих нефтяников. Поэтому власть, с одной стороны, наполняет бюджет, а с другой — делает неконкурентной продукцию массы производств. Ведь повышение цены бензина влечет за собой повышение стоимости многих товаров.

Если продукция была бы дешевле, она насытила внутренний рынок, потребитель был бы доволен, и те, кто продает на международном рынке, тоже имели бы преимущество. Поэтому я считаю, что государство ведет неправильную политику.

Однако я не думаю, что власть испугается и начнет что-то менять. Хотя три дня назад некоторые чиновники заявляли о каких-то комиссиях, которые разберутся в ситуации… Но все это для того, чтобы успокоить народ.

А народ просто-напросто устал от того, что в стране никогда стоимость бензина или масла не коррелирует с ценой нефти, как это происходит на Западе. Сколько помню, поскольку сам автомобилист, цена падает на 10-50 копеек, но потом поднимают на рубль или полтора.

Повторюсь, власти эти протесты все равно не угрожают. Только что прошли выборы, рейтинг президента очень высок, а к правительству доверия мало. Конечно, возникло разочарование, когда премьер-министром остался Медведев и большинство ключевых замов сохранили свои места.

А что касается протестов, я только "за". Потому что нельзя бесконечно испытывать терпение народа. Я много писал о политических протестах и могу сказать, что нынешний принимает социально-политический характер. То есть власть вынуждена будет принимать политические решения.

— Видимо, придется… Но вы не считаете, что это та последняя капля, которая переполнит чашу народного терпения?

— Нет, но я думаю, что такие протесты не за горами, потому что экономический блок, к сожалению, не изменит своей политики. Это видно по ключевым фигурам правительства, таким как Медведев и Силуанов. Поэтому это не последний звонок, но это серьезное предупреждение.

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