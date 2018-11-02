Бывшая полицейская: на службе без домогательств и интима никак

В патрульно-постовой службе Челябинска вскрылся факт домогательств к сотрудницам со стороны их непосредственного начальства.

Об этом рассказала бывшая сотрудница полиции Челябинска Любовь Герасимова. Ее, кстати, уволили из-за того, что она отказала начальнику в сексе. По словам экс-полицейской, без домогательств и интима на службе никуда. Начальники постоянно "зажимают" женщин-подчиненных в коридоре, рассказала Любовь Герасимова, и вызывают в кабинет "попить чай". Бывшая сотрудница вздыхает, что отказать своему непосредственному начальству могут немногие. Если будет приказано, говорит Любовь Герасимова, сотрудницы "выпьют и чай, и водку".

Сама же Герасимова терпеть подобное не смогла. Когда ее начальник в очередной раз остановил ее в коридоре и расстегнул пуговицы на блузке, она ему дала явный отпор. Тогда обозленный начальник полиции стал свою сотрудницу "конкретно гнобить", а в итоге женщину уволили.

Любовь Герасимова признается, что подобное, к сожалению, для российских правоохранительных органов — нормальная практика. Сотрудницы соглашаются на интимные отношения с начальством не только для продвижения по карьерной лестнице, но и для того, чтобы их просто-напросто не уволили.

На днях, напомним, "прославились" полицейские из Уфы. Несколько мужчин вызвали к себе в кабинет 23-летнюю подчиненную и изнасиловали ее. Повезло, что отец пострадавшей высокопоставленный начальник в Росгвардии, говорит Любовь Герасимова — так бы произошедшее легко "замяли", как и сотни других подобных случаев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мэр небольшого российского городка, бывший полицейский, сбил ребенка и скрылся с места происшествия.

Фото: facebook. com

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