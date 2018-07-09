В Ростовской области состоялся этнофестиваль "Купаловское лето"

Вот уже семь лет подряд в канун Дня семьи, любви и верности, который отмечают в нашей стране 8 июля, в Кагальницком районе Ростовской области в живописном месте на берегу реки Кагальник сотни туристов водят хороводы, прыгают через костры, плетут и спускают на воду венки. Так выглядит "Купаловское лето на Дону" — яркий этнофестиваль, становящийся одной из жемчужин летнего туризма в южном регионе.
Мероприятие проходит при поддержке областного правительства. Стоит отметить, что место для "Купаловского лета" как объединяющего события и по-настоящему душевного народного гуляния тоже было выбрано неслучайно. Дело в том, что на территории Кагальницкого района проживают в тесном соседстве представители более 30 разных национальностей: это русские, белорусы, украинцы, армяне, ассирийцы, грузины, корейцы, осетины, чеченцы, татары и другие. Все эти народы живут на донской земле в мире и согласии. Сроднившись между собой, они представляют одну большую дружную семью, при этом однако не прерывая культурных связей со своей исторической родиной.
Ежегодно в праздничных мероприятиях фестиваля участвует официальная делегация Смолевичского района Минской области Республики Беларусь. Кроме того, в качестве гостей здесь всегда можно увидеть руководителей и представителей русской, абхазской, польской, осетинской, кабардино-балкарской, украинской, армянской, киргизской, корейской и татарской диаспор, на протяжении многих лет населяющих донскую землю.
"Только сочетание интересов представителей всех национальностей, проживающих на Дону, учет самобытности, истории позволяет нашему региону оставаться стабильным", — считает губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Всех приехавших на "Купаловское лето" ожидала насыщенная программа: гостей развлекали сказочные персонажи в мистических обрядах, бабушки-травницы дарили участникам фестиваля венки и посвящали в тайны лечебных и волшебных трав. Разумеется, не обошлось и без старинных обрядов дня Ивана Купалы — трогательного запуска девушками в реку венков и волнующих воображение прыжков через костер.
В праздничном концерте приняли участие профессиональные и любительские коллективы Ростовской области. Также настоящим подарком всем зрителям стало колоритное выступление артистов из дружественного Смолевичского района Белоруссии. Завершающим аккордом этнофестиваля стал красочный фейерверк в ночном летнем небе.
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