Живший на вокзале псковский ветеран получил квартиру

Михаил Лобанов, долгое время живший в скромной пристройке на территории железнодорожного вокзала, получил ключи от собственной квартиры.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Местные средства массовой информации и неравнодушные горожане уже неоднократно обращали внимание российской общественности на 82-летнего Михаила Лобанова. Несколько десятков лет кряду бывший узник фашистского концлагеря жил в небольшой пристройке на одной из провинциальных железнодорожных станций в Псковской области. В двух комнатах Михаил Леонидов жил не один, а с дочерью-инвалидом. В помещении не было отопления, канализации и водопровода.
В 80-ых годах прошлого века у Михаила Леонидова сгорел его частный дом. Тогда его супруга работала на железнодорожной станции, и погорельцам там решили оказать посильную помощь. С тех самых пор пенсионер не нашел ни сил, ни денег построить себе новое жилье.
Квартира Михаилу Леонидову и его дочери была куплена на средства бюджета Псковской области и местного филиала РЖД.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ветерану труда из Магадана пришла надбавка к пенсии в размере нескольких сотен рублей. Пенсионера, что примечательно, такая сумма, мягко говоря, оскорбила. Пожилой мужчина решил отправить положенную ему надбавку в Москву, Дмитрию Медведеву.
Фото: flickr. com/ Bug In Box
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