Зарплата карельских врачей будет зависеть от смертности населения

Министерство здравоохранения республики Карелия разработало новые правила начисления заработной платы карельских врачей. Приказ с изменениями получили руководители местных поликлиник.
По мнению чиновников, необходимо снижать стимулирующие выплаты участковым врачам, если на их участке будет зафиксировано более 2 смертей в месяц. За постоянные вызовы скорой враче также будут наказывать понижением платежей. Если на участке зафиксируют больше 10 вызовов в месяц, то стимулирующих выплат не будет.
Однако в приказе нет уточнений, за какие конкретно смерти будут штрафовать. В пункте про скорую помощь тоже нет никаких уточнений, а ведь некоторые граждане, переживая за свое здоровье, могут вызывать скорую помощь несколько раз в день.
Главные врачи поликлиник Карелии отнеслись к новому приказу скептически. Они понимают, что перед Министерством здравоохранения стоит четкая задача- снизить смертность населения в республике, но данные методы не подходят для решения поставленной задачи, так как перед участковым врачами стоит множество задач, а добавление функционала скажется на качестве работы медиков.
Приказ подписан министром здравоохранения Михаилом Охлопковым и уже согласован с председателем региональной организации профсоюза медиков Ириной Смирновой.
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