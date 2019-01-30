Зарплата карельских врачей будет зависеть от смертности населения

Министерство здравоохранения республики Карелия разработало новые правила начисления заработной платы карельских врачей. Приказ с изменениями получили руководители местных поликлиник.

По мнению чиновников, необходимо снижать стимулирующие выплаты участковым врачам, если на их участке будет зафиксировано более 2 смертей в месяц. За постоянные вызовы скорой враче также будут наказывать понижением платежей. Если на участке зафиксируют больше 10 вызовов в месяц, то стимулирующих выплат не будет.

Однако в приказе нет уточнений, за какие конкретно смерти будут штрафовать. В пункте про скорую помощь тоже нет никаких уточнений, а ведь некоторые граждане, переживая за свое здоровье, могут вызывать скорую помощь несколько раз в день.

Главные врачи поликлиник Карелии отнеслись к новому приказу скептически. Они понимают, что перед Министерством здравоохранения стоит четкая задача- снизить смертность населения в республике, но данные методы не подходят для решения поставленной задачи, так как перед участковым врачами стоит множество задач, а добавление функционала скажется на качестве работы медиков.

Приказ подписан министром здравоохранения Михаилом Охлопковым и уже согласован с председателем региональной организации профсоюза медиков Ириной Смирновой.

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