В Адлере снесли памятник русским солдатам

В Адлере по решению сочинской мэрии снесли монумент участникам Кавказской войны.

Об этом со ссылкой на черкесского активиста Маджида Чачух, сообщает сегодня ИА "Кавказский узел".

Историки посчитали, что упоминание о тех страшных событиях войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. Местные власти признали, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа.

В Адлерском районе Краснодарского края в июне установили памятник под названием "Монумент подвигу русских солдат". Это вызвало возмущение среди черкесов, чьи предки противостояли Российской империи в Кавказской войне 19-го века.

Памятник был установлен на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны (1817-1864).

Впрочем, "переоценка" отношения к истории - дело не эксклюзивное.

Вот только один пример, о котором ранее писала "Правда.Ру"

В Иркутске демонтировали "член города"

Вместо памятника первопроходцам поставят Александра III

В Иркутске на набережной Ангары был разрезан на части и снят с пьедестала Памятник покорителям Сибири, бетонный шпиль весом более 11 тонн и высотой 20 метров.

Этот монумент был установлен в 1964 году на мраморном постаменте, с которого в 1920 году, после освобождения Иркутска от войск адмирала Колчака, был снят памятник российскому императору Александру III.

В августе на свое историческое место снова вернется памятник императору, который изготавливают сейчас по старым чертежам в Санкт­Петербурге. Ъ: Идея сооружения в Иркутске памятника Александру III, построившему Сибирскую железную дорогу, принадлежит Иркутскому генерал­губернатору Александру Пантелееву.

Конкурс на проект монумента был объявлен весной 1901 года. Победил в конкурсе проект Романа Баха, согласно которому царь должен был стоять в атаманском мундире сибирских казаков, фасад которого был украшен изображением двуглавого орла с текстом указа о построении Сибирский железной дороги.

Открытие памятника состоялось 30 августа 1908 года. Статуя Александра III имела высоту более 5 метров. Простоял памятник до 1920 года, когда город заняли части Красной армии. Шпиль на иркутской набережной появился в 1964 году, когда городские власти приняли решение установить на оставшемся от памятника Александру III постаменте памятник первопроходцам.

В качестве памятника выступил двадцатиметровый железобетонный четырехугольный шпиль каркасной конструкции, отделанный снаружи мраморной крошкой. Иркутяне отнеслись к памятнику неоднозначно, горожане называли его как "символом города", так и "мечтой импотента", однако никаких идей по поводу изменения внешнего вида памятника не возникало до 1995 года, когда гендиректор фирмы "Сибатом" Виктор Бронштейн предложил вернуть на постамент Александра III и готов был профинансировать реконструкцию.

Однако господин Бронштейн так и не смог получить разрешения мэрии на проведение таких работ.

Позже с идеей восстановить памятник императору выступали еще несколько фирм­меценатов, но лишь руководству Восточно­Сибирской железной дороги в 2002 году удалось убедить депутатов городской думы пойти на реконструкцию памятника, предоставив гарантии своевременного финансирования проекта в размере около 15 млн руб.

Вчера утром шпиль разрезали на три части и разобрали. В течение ближайших двух месяцев, после того как пьедестал освободят от шпиля и дополнительно укрепят, памятник Александру III, который уже отливается в Санкт­Петербурге, снова будет установлен на набережной Ангары. Открытие памятника запланировано на 3 августа.

Вам иркутский шпиль жалко?

Людмила Колесникова, директор Иркутского областного краеведческого музея:

Жалко, потому что привыкла к нему. А вообще, логичнее было бы отреставрировать здание на Карла Маркса­2 (Здание областного краеведческого музея — "Ъ"), это все­таки памятник федерального значения.

Вера Семеней, заместитель директора некоммерческой компании "Иркутское агентство развития бизнеса".

Мне жалко шпиль. Я видела фотографии памятника Александра III, и памятник показался мне громоздким. Со шпилем у каждого связаны какие­то свои воспоминания, а памятник привязан к конкретной личности. И деятельность царя сейчас для нас не очень значима, поэтому, думаю, что шпиль можно было оставить.

Юрий Тен, депутат Госдумы:

Шпиль не жалко, он никакой особой ценности, ни художественной, ни эстетической, не представлял. И вообще, это хорошо, что мы возвращаемся к историческим истокам, может, стоит подумать, и внести еще какие­то коррективы в облик города.

Олеся Васильченко, ведущая программы "Новости Семь Плюс":

Я очень ровно отношусь к этому событию. Мне кажется, набережная останется веселым и тусовочным местом, независимо от того, будет там стоять шпиль или памятник императору. Другое дело, что памятник имеет какое­то определенное значение, а шпиль ничего, кроме насмешек, не вызывал. А вообще, я порадовалась бы, если бы в Иркутске снесли полусгнившие деревянные дома и построили на их месте много доступного жилья для иркутян.

Игорь Марьевский, главный редактор журнала "Бизнес­класс":

Нет, не жалко. Я думаю, что на набережной должно стоять то, что там изначально стояло, — памятник Александру III. Ведь именно при нем началось строительство железной дороги. А шпиль стал символом города, но стал им искусственно.

Игорь Коваленко, генеральный директор иркутского бюро международного туризма "Спутник":

Конечно, то, что шпиль демонтировали в летнее время, немного испортит любимое место отдыха иркутян и гостей города. Ремонтные работы также его не украсят. Однако в другое время его демонтировать было бы трудно. Да и историческая справедливость должна восторжествовать, ведь первоначально на постаменте был памятник Александру III.