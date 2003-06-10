В Адлере снесли памятник русским солдатам

В Адлере по решению сочинской мэрии снесли монумент участникам Кавказской войны.
Об этом со ссылкой на черкесского активиста Маджида Чачух, сообщает сегодня ИА "Кавказский узел".
Историки посчитали, что упоминание о тех страшных событиях войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. Местные власти признали, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа.
В Адлерском районе Краснодарского края в июне установили памятник под названием "Монумент подвигу русских солдат". Это вызвало возмущение среди черкесов, чьи предки противостояли Российской империи в Кавказской войне 19-го века.
Памятник был установлен на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны (1817-1864).
Впрочем, "переоценка" отношения к истории - дело не эксклюзивное.
Вот только один пример, о котором ранее писала "Правда.Ру"
Вместо памятника первопроходцам поставят Александра III
В Иркутске на набережной Ангары был разрезан на части и снят с пьедестала Памятник покорителям Сибири, бетонный шпиль весом более 11 тонн и высотой 20 метров.
Этот монумент был установлен в 1964 году на мраморном постаменте, с которого в 1920 году, после освобождения Иркутска от войск адмирала Колчака, был снят памятник российскому императору Александру III.
В августе на свое историческое место снова вернется памятник императору, который изготавливают сейчас по старым чертежам в СанктПетербурге. Ъ: Идея сооружения в Иркутске памятника Александру III, построившему Сибирскую железную дорогу, принадлежит Иркутскому генералгубернатору Александру Пантелееву.
Конкурс на проект монумента был объявлен весной 1901 года. Победил в конкурсе проект Романа Баха, согласно которому царь должен был стоять в атаманском мундире сибирских казаков, фасад которого был украшен изображением двуглавого орла с текстом указа о построении Сибирский железной дороги.
Открытие памятника состоялось 30 августа 1908 года. Статуя Александра III имела высоту более 5 метров. Простоял памятник до 1920 года, когда город заняли части Красной армии. Шпиль на иркутской набережной появился в 1964 году, когда городские власти приняли решение установить на оставшемся от памятника Александру III постаменте памятник первопроходцам.
В качестве памятника выступил двадцатиметровый железобетонный четырехугольный шпиль каркасной конструкции, отделанный снаружи мраморной крошкой. Иркутяне отнеслись к памятнику неоднозначно, горожане называли его как "символом города", так и "мечтой импотента", однако никаких идей по поводу изменения внешнего вида памятника не возникало до 1995 года, когда гендиректор фирмы "Сибатом" Виктор Бронштейн предложил вернуть на постамент Александра III и готов был профинансировать реконструкцию.
Однако господин Бронштейн так и не смог получить разрешения мэрии на проведение таких работ.
Позже с идеей восстановить памятник императору выступали еще несколько фирммеценатов, но лишь руководству ВосточноСибирской железной дороги в 2002 году удалось убедить депутатов городской думы пойти на реконструкцию памятника, предоставив гарантии своевременного финансирования проекта в размере около 15 млн руб.
Вчера утром шпиль разрезали на три части и разобрали. В течение ближайших двух месяцев, после того как пьедестал освободят от шпиля и дополнительно укрепят, памятник Александру III, который уже отливается в СанктПетербурге, снова будет установлен на набережной Ангары. Открытие памятника запланировано на 3 августа.
Людмила Колесникова, директор Иркутского областного краеведческого музея:
Жалко, потому что привыкла к нему. А вообще, логичнее было бы отреставрировать здание на Карла Маркса2 (Здание областного краеведческого музея — "Ъ"), это всетаки памятник федерального значения.
Вера Семеней, заместитель директора некоммерческой компании "Иркутское агентство развития бизнеса".
Мне жалко шпиль. Я видела фотографии памятника Александра III, и памятник показался мне громоздким. Со шпилем у каждого связаны какието свои воспоминания, а памятник привязан к конкретной личности. И деятельность царя сейчас для нас не очень значима, поэтому, думаю, что шпиль можно было оставить.
Юрий Тен, депутат Госдумы:
Шпиль не жалко, он никакой особой ценности, ни художественной, ни эстетической, не представлял. И вообще, это хорошо, что мы возвращаемся к историческим истокам, может, стоит подумать, и внести еще какието коррективы в облик города.
Олеся Васильченко, ведущая программы "Новости Семь Плюс":
Я очень ровно отношусь к этому событию. Мне кажется, набережная останется веселым и тусовочным местом, независимо от того, будет там стоять шпиль или памятник императору. Другое дело, что памятник имеет какоето определенное значение, а шпиль ничего, кроме насмешек, не вызывал. А вообще, я порадовалась бы, если бы в Иркутске снесли полусгнившие деревянные дома и построили на их месте много доступного жилья для иркутян.
Игорь Марьевский, главный редактор журнала "Бизнескласс":
Нет, не жалко. Я думаю, что на набережной должно стоять то, что там изначально стояло, — памятник Александру III. Ведь именно при нем началось строительство железной дороги. А шпиль стал символом города, но стал им искусственно.
Игорь Коваленко, генеральный директор иркутского бюро международного туризма "Спутник":
Конечно, то, что шпиль демонтировали в летнее время, немного испортит любимое место отдыха иркутян и гостей города. Ремонтные работы также его не украсят. Однако в другое время его демонтировать было бы трудно. Да и историческая справедливость должна восторжествовать, ведь первоначально на постаменте был памятник Александру III.
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