МВД даст иностранцам бессрочный вид на жительство

2019 год может стать переломным в вопросе пребывания иностранцев на территории России. Министерство внутренних дел внесло в Государственную думу законопроект, который предусматривает изменения в механизме выдачи вида на жительство. В частности, представители МВД предлагают предоставлять право на проживание в России бессрочным для иностранцев.

Напомним, сейчас законодательством предусмотрена выдача документа о возможности проживания на территории РФ сроком до пяти лет. После истечения срока документа его необходимо продлить. По предварительным оценкам, инициатива может вступить в силу к сентябрю 2019 года, если будет одобрена парламентариями.

Ранее "Правда.Ру" публиковала информацию об изменениях правил наследования.

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