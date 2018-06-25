Провинциалы обвиняют Москву и ЧМ-2018 в ураганах и грозах

Интересный пост на днях был опубликован в одном из тюменских пабликов социальной сети "ВКонтакте". Автору не дают покоя природные катаклизмы, обрушившиеся на Россию в последнее время и он пускается в размышления о том, на ком же лежит ответственность за происходящее. Вывод автор дает весьма интересный. По его мнению, во всем виноваты власти Москвы.

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Все природные катаклизмы, случившиеся в России за последний месяц, по его мнению, лежат на совести именно столичных властей. Дело в том, заявляет уроженец Тюмени, что Москва тратит миллионы на разгоны туч перед парадом в честь Дня Победы, перед чемпионатом мира по футболу. Такие людские игрища, уверяет провинциал, вполне могут отразиться на природе. Автор поста задается вопросом — стоит ли отсутствие туч во время мероприятий человеческих жертв?

В комментариях люди пишут о том, что ужасно устали от непогоды и уже с нетерпением ждут теплых, солнечных, летних дней. Немногие согласились с мыслями автора поста напрямую. Кто-то уверен, что виной тому не московские власти, а вся человеческая цивилизация. Маргарита Р., например, заявляет, что практика разгона туч перед важными мероприятиями существуют всего пару лет, а неполадки с погодой уже давно. Возможно, считает она, дело тут в чем-то другом, более глобальном и общечеловеческом. Валентина П. отчасти в чем-то согласна с Маргаритой: женщина заявляет, что "поменьше нужно вмешиваться в природу: бурить, взрывать, лес вырубать и т. д. Это же как в человеке внутри копаться — больно и обидно".