Владимир Путин на заседании правительства приказал не допустить коммерциализации массового спорта.
Путин заявил, что нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей занимались физкультурой и спортом, для этого необходимо создавать условия. При этом он заметил, что в России есть необоснованная коммерциализация спорта, вытягивание денег из семей, чего нельзя не замечать.
Планируется, что к 2036 году массовым спортом должны заниматься не менее 70% всего населения страны. Также особое внимание президент поручил уделить детскому спорту.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.