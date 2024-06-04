Владимир Путин поручил ускорить развитие массового спорта

Владимир Путин: спорт должен стать массовым,и бесплатным

0:40 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин на заседании правительства приказал не допустить коммерциализации массового спорта.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Путин заявил, что нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей занимались физкультурой и спортом, для этого необходимо создавать условия. При этом он заметил, что в России есть необоснованная коммерциализация спорта, вытягивание денег из семей, чего нельзя не замечать.

Планируется, что к 2036 году массовым спортом должны заниматься не менее 70% всего населения страны. Также особое внимание президент поручил уделить детскому спорту.