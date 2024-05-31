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На Дону открылся детский хирургический центр инновационных технологий

4:05
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону сегодня, 31 мая, состоялась церемония открытия нового хирургического корпуса инновационных технологий. В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На Дону открылся детский хирургический центр инновационных технологий
Фото: donland.ru/ by Фото правительства Ростовской области

Новый хирургический центр возведён на базе Ростовской областной детской клинической больницы. Строительство центра было начато по решению президента страны в 2021 году в рамках нацпроекта. За три года были сооружены основной корпус площадью почти 55 тысяч квадратных метров, административно-бытовой корпус, подземная парковка, обновлены инженерные коммуникации.

В рамках нацпроектов в стране построено 19 детских больниц и корпусов. Новый хирургический центр ОДКБ — это двадцатый объект детского здравоохранения, один из наиболее значимых объектов нацпроекта, подчеркнула вице-премьер.

"Это не просто очередная новая клиника — это действительно крупнейший центр в России. Он заслуженно называется инновационным, потому что в нем собраны новейшие хирургические технологии, технологии лечения онкобольных, больных с лейкозом", — сказала Татьяна Голикова.

В центре установлено уникальное оборудование, в том числе есть робот-ассистированная хирургическая система "Да Винчи". На время пребывания маленьких пациентов в больнице для удобства родителей обустроена комфортабельная гостиница.

"Сегодня такой колоссальный с фактически самыми передовыми технологиями корпус вливается в систему оказания помощи не только детям Ростовской области. Вообще для здравоохранения страны Ростовская область — это серьёзный большой регион, который на себя берёт не только медицинскую помощь, но и научные разработки, обучение медицинского персонала", — сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Врачи ОДКБ прошли стажировку в крупных медицинских учреждениях страны, в том числе — в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва.

Благодаря полученным донскими специалистами компетенциям и новейшему инновационному оборудованию теперь в новом ростовском хирургическом центре смогут проводить операции по трансплантации костного мозга — впервые в Южном федеральном округе. Это поможет спасать жизни детям с заболеваниями кроветворной системы.

В новом центре размещены:

  • два хирургических,
  • нейрохирургическое,
  • уроандрологическое,
  • офтальмологическое,
  • педиатрическое,
  • нефрологическое отделения,
  • два отделения онкологии и гематологии,
  • отделение травматологии и ортопедии,
  • реанимации и интенсивной терапии,
  • трансфузиологии и клеточных технологий,
  • дневной стационар детской онкологии и гематологии.

Участники торжественной церемонии побывали в операционном блоке, палатах, отделении реанимации и интенсивной терапии, пообщались с медперсоналом.

Василий Голубев уверен, что это только начало нового этапа развития медицины в регионе. Также он поблагодарил главу государства и правительство РФ за поддержку.

"Сегодня поистине важный день для детского здравоохранения Ростовской области и всего юга России: начинает работу детский хирургический центр инновационных технологий. Это стало возможным благодаря всемерной поддержке главы государства и правительства РФ, а также нацпроекту "Здравоохранение". Хирургический центр открывается в преддверии Международного дня защиты детей. Если дети здоровы, счастливы, имеют возможность учиться, воплощать свои мечты — значит, и государство, и взрослые всё делают правильно", — подчеркнул донской губернатор.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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