Небогатым россиянам скоро не хватит денег на еду?

Средний чек покупателя в июле 2018 года составил 496 рублей. Этот показатель достиг рекордного минимума за последние два года.

«По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей», - рассказали в исследовательском холдинге "Ромир".

Отмечается, что положительная динамика зарегистрирована только в Северо-Кавказском федеральном округе. Рост составил 92 рубля, что соответствует 15% по сравнению с предыдущим периодом измерения.

В Москве средний чек снизился незначительно (на 1,2%) и составил 677 рублей. В Санкт-Петербурге стоимость похода в магазин составил 636 рублей (снижение на 7%).

В Южном федеральном округе средний чек составил 423 рубля (снижение на 7,6%), в Дальневосточном - 442 рубля (снижение на 7,5%), в Северо-Западном - 564 рубля (снижение на 7,4%).

В последнее время индекс среднего чека стал нестабильным показателем. В январе 2018 года средний российский человек составил 675 рублей, а в августе 2017 года за один поход в магазин покупатели в среднем оставляли 503 рубля.

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