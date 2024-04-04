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Сергей Лавров: Украина стала откровенно террористическим государством, Киев уже 10 лет терроризирует народ Донбасса

Сергей Лавров заявил, что Украина стала террористическим государством

0:58
Россия

Глава МИД Сергей Лавров на встрече с иностранными послами заявил, что Украина фактически стала террористическим государством, поскольку на протяжении уже 10 лет угнетает народ Донбасса.

Сергей Лавров заявил, что Украина стала террористическим государством
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"Украина стала откровенно террористическим государством, Киев уже 10 лет терроризирует народ Донбасса".

Заявление министра иностранных дел может означать неготовность России вести диалог с нынешними представителями киевского режима, поскольку касательно террористов существует негласное правило, что вести с ними переговоры недопустимо. 

Также на террористическую сущность киевского режима указывает его виновность в обстрелах гражданского населения Белгорода и связи с террористами, проведшими расстрел людей в "Крокусе".

Западным дипломатам стоит учитывать, что в отличие от большинства из них, не получивших профессиональной подготовки в этой сфере, Лавров прекрасно понимает суть сказанного им и последствия, из этого вытекающие. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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