Глава МИД Сергей Лавров на встрече с иностранными послами заявил, что Украина фактически стала террористическим государством, поскольку на протяжении уже 10 лет угнетает народ Донбасса.
"Украина стала откровенно террористическим государством, Киев уже 10 лет терроризирует народ Донбасса".
Заявление министра иностранных дел может означать неготовность России вести диалог с нынешними представителями киевского режима, поскольку касательно террористов существует негласное правило, что вести с ними переговоры недопустимо.
Также на террористическую сущность киевского режима указывает его виновность в обстрелах гражданского населения Белгорода и связи с террористами, проведшими расстрел людей в "Крокусе".
Западным дипломатам стоит учитывать, что в отличие от большинства из них, не получивших профессиональной подготовки в этой сфере, Лавров прекрасно понимает суть сказанного им и последствия, из этого вытекающие.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.