Владимир Путин поблагодарил жителей Мариуполя за героизм и верность России

Путин выразил благодарность жителям Мариуполя за их приверженность России

Владимир Путин, президент Российской Федерации, выразил благодарность жителям Мариуполя за их героизм и приверженность России.

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В ответ на слова признательности одной из местных жительниц за оказываемую помощь в восстановлении города и за то, что "мы — Россия", Путин подчеркнул значимость общей культуры, традиций и единства народа, населяющего обширные территории страны.

Он отметил, что даже в самые трудные времена жители Мариуполя не забывали об этом, и что это является фундаментом для восстановления целостности государства.