Владимир Путин, президент Российской Федерации, выразил благодарность жителям Мариуполя за их героизм и приверженность России.
В ответ на слова признательности одной из местных жительниц за оказываемую помощь в восстановлении города и за то, что "мы — Россия", Путин подчеркнул значимость общей культуры, традиций и единства народа, населяющего обширные территории страны.
Он отметил, что даже в самые трудные времена жители Мариуполя не забывали об этом, и что это является фундаментом для восстановления целостности государства.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.