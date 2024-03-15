Медведев пригрозил виселицей зарвавшемуся президенту Латвии

Дмитрий Медведев жёстко ответил президенту Латвии

1:11 Your browser does not support the audio element. Россия

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев жёстко пригрозил расправой латвийскому президенту, который в русофобском угаре пожелал разрушения России.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"И там же (на виселице, как нацисты в Харькове в 1943 году — прим. ред.) будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны латвии ничтожество по фамилии ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori!"

Ранее президент Латвии действительно писал о необходимости тотального поражения России и даже перефразировал на латыни Катона Старшего, написав, что Россия должна быть разрушена. Лидеры прибалтийских государств действительно позволяют себе чрезвычайно хамские высказывания, пользуясь тем, что им не придётся нести всю тяжесть ответственности за возможный конфликт с Россией. Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселёву призвал игнорировать эти заявления из "малых государств Европы". Однако и заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях должно заставить хотя бы немного следить за экспрессией риторики русофобов из приграничных стран НАТО.