Путин прокомментировал состояние "ядерной триады" и готовность к её использованию

Владимир Путин прокомментировал готовность России к ядерной войне, будучи спрошен в ходе интервью журналистом Дмитрием Киселёвым о готовности России к применению ядерного оружия.

Путин отметил, что Россия готова к ядерной войне, и специалисты всех ключевых стран это знают.

"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [войска] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое.

Второе. Это тоже общепризнанная вещь – наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада, а такая триада только у нас да и у американцев на самом деле.

Мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная, вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная."