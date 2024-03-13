Путин прокомментировал состояние "ядерной триады" и готовность к её использованию

Владимир Путин прокомментировал готовность России к ядерной войне, будучи спрошен в ходе интервью журналистом Дмитрием Киселёвым о готовности России к применению ядерного оружия.
Путин отметил, что Россия готова к ядерной войне, и специалисты всех ключевых стран это знают.
"С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [войска] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое.
Второе. Это тоже общепризнанная вещь – наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада, а такая триада только у нас да и у американцев на самом деле.
Мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная, вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная."
Вместе с тем Путин подчеркнул, что ядерное оружие может быть применено только при наличии жизненных угроз для суверенитета и безопасности России. В настоящее время никаких подобных мер не требуется. Более того, и в 2022 году после поражений в Харьковской и Херсонской областях он не собирался применять ядерное оружие, хотя в квази-патриотической общественности высказывались мнения о необходимости применения тактического ядерного оружия. К возможному применению Россией ядерного оружия на Украине готовились и США.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.