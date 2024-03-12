Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперты назвали самые дешевые седаны в России
Большинство законодательных инициатив ЛДПР касаются социальной сферы
Риттер: уже этим летом Россия освободит Харьков и постучится в двери Одессы
Блогер Сергей Косенко с женой купили билеты на церемонию премии "Оскар"
Туристы в Паттайе продолжают наслаждаться солнцем, несмотря на экстремальные температуры
Ученые опровергли гипотезу о резком падении концентрации CO2 в 1610 году
Салат с брокколи: сливочная заправка из голубого сыра и кусочки бекона придают блюду пикантности
Утка вывела из строя двигатель самолета за 40 млн рублей
Чем ополоснуть волосы после мытья, чтобы они блестели, как шелк
Владимир Путин отметил, что пренебрежение интересами людей Донбасса было ошибкой

Владимир Путин рассказал о чувстве вины за временное забвение интересов людей Донбасса

0:47
Россия

Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" рассказал о своём отношении к проблематике управления новыми регионами. 

Владимир Путин рассказал о чувстве вины за временное забвение интересов людей Донбасса
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент констатировал, что недооценка интересов людей, проживающих на Донбассе  была ошибочной.

«Мы как бы про них немножко даже забывали, что они такие же, как и мы - русские люди».

Владимир Путин отметил, что испытывает даже чувство вины по этому поводу. Теперь же, по его словам, он часто проводит встречи с руководителями новых регионов, входит в проблематику каждого из регионов, связанную со сложностями текущей ситуации. Владимир Путин сделал особый акцент на том, что никогда не следует забывать, что на Донбассе и в Новороссии живут такие же русские люди, как и в остальной России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова Подбитые танки "Абрамс" становятся символом победы России в СВО Андрей Николаев
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Политик Майерова: чехи хотят прекращения конфликта на Украине
Тренер Тарасова уверена, что допинг Валиева могла получить только из рук тренера
Эксперт описала дополнительные продукты при оформлении ОСАГО
Как сохранить здоровье весной: советы врача о рационе и витаминных добавках
Российские либералы торжествуют по поводу рухнувшего самолёта Ил-76
Шарий заявил, что получил ответ от спецслужб России в связи с расследованием покушения на него
Геймер Матье ZywOo Эрбо продолжит играть за клуб Team Vitality до конца следующего года
Эксперт Широв заявил, что в России выстроена эффективная экономика
Что известно о коте, сыгравшем Бегемота в новой экранизации "Мастера и Маргариты"
Блогер Шарий хочет обратиться к России за расследованием покушения на него в Испании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников