Владимир Путин отметил, что пренебрежение интересами людей Донбасса было ошибкой

Владимир Путин рассказал о чувстве вины за временное забвение интересов людей Донбасса

0:47 Your browser does not support the audio element. Россия

Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" рассказал о своём отношении к проблематике управления новыми регионами.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент констатировал, что недооценка интересов людей, проживающих на Донбассе была ошибочной.

«Мы как бы про них немножко даже забывали, что они такие же, как и мы - русские люди».

Владимир Путин отметил, что испытывает даже чувство вины по этому поводу. Теперь же, по его словам, он часто проводит встречи с руководителями новых регионов, входит в проблематику каждого из регионов, связанную со сложностями текущей ситуации. Владимир Путин сделал особый акцент на том, что никогда не следует забывать, что на Донбассе и в Новороссии живут такие же русские люди, как и в остальной России.