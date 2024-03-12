Владимир Путин отметил, что пренебрежение интересами людей Донбасса было ошибкой

Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" рассказал о своём отношении к проблематике управления новыми регионами.
Президент констатировал, что недооценка интересов людей, проживающих на Донбассе была ошибочной.
«Мы как бы про них немножко даже забывали, что они такие же, как и мы - русские люди».
Владимир Путин отметил, что испытывает даже чувство вины по этому поводу. Теперь же, по его словам, он часто проводит встречи с руководителями новых регионов, входит в проблематику каждого из регионов, связанную со сложностями текущей ситуации. Владимир Путин сделал особый акцент на том, что никогда не следует забывать, что на Донбассе и в Новороссии живут такие же русские люди, как и в остальной России.
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