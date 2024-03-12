На досрочном голосовании в Херсонской области присутствовали более 58% избирателей

Доля явки на досрочных выборах в Херсонской области превысила 58%

1:16 Your browser does not support the audio element. Россия

В Telegram-канале избирательной комиссии региона было объявлено, что по результатам досрочного голосования на выборах президента России, проведенных в Херсонской области, явка составила 58,14%.

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"В ходе досрочного голосования, которое проходило в Херсонской области с 27 февраля по 3 марта 2024 года, явка составила 58,14%. Это свидетельствует о большой вовлеченности жителей нашего региона в выборный процесс и их искреннее желание влиять на будущее родного края и всей нашей страны", — сообщает председатель избиркома области Марина Захарова.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Таким образом, в стране впервые пройдут трехдневные выбора президента Российской Федерации. Более того, в Херсонской области данное досрочное голосование было организовано в 14 округах из-за высоких рисков, связанных с возможными обстрелами от Вооруженных сил Украины, а также по причине затрудненного доступа к определенным населенным пунктам.