Марат Хуснуллин в рамках Всемирного фестиваля молодежи заявил, что город Попасная в Луганской Народной Республике восстановят

Хуснуллин: принято решение восстановить Попасную в ЛНР

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Город Попасная ЛНР будет восстановлен, об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил во время Всемирного фестиваля молодежи.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Вице-премьер так же заявил, что лично проезжал город во время своей недавней поездки. Он отметил, что сильно пострадали частные жилые дома.

Кроме этого, Хуснуллин напомнил, что существует программа субсидирования, для желающих вернуться в город. Субсидия составит 45 тысяч рублей на квадратный метр. Жителям помогут с восстановлением жилья и с работой.

"И мы сейчас привлекаем компании, которые будут строить", — добавил Марат Хуснуллин

Напоминаем, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта. Местом его проведения, согласно указу Владимира Путина, является федеральная территория Сириус. Организатором является Росмолодежь.