Дмитрий Медведев заявил, что с Зеленским и его людьми Россия вести переговоры не намерена

Дмитрий Медведев заявил о невозможности переговоров с нынешним киевским режимом

Дмитрий Медведев-заместитель председателя Совета безопасности РФ (Владимира Путина) заявил на форуме "Знание" в Сочи о том, что Россия не намерена вести переговоры с киевским режимом в его нынешнем виде. Россия готова вести переговоры только с тем украинским руководством, которое "признает реалии на земле", то есть признает суверенитет Российской Федерации над новыми регионами в границах, предусмотренных Конституцией РФ.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Также Дмитрий Медведев заявил, что страны, признающие суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации автоматически признают и её суверенитет над новыми регионами, и какого-то дополнительного акта признания не требуется. Ранее Владимир Путин также говорил, что вхождение новых регионов в состав России не будет пересмотрено никогда, как и границы страны.

О признании новых границ Российской Федерации официально заявляли КНДР, Сирия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.