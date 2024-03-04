Дмитрий Медведев заявил, что с Зеленским и его людьми Россия вести переговоры не намерена

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Дмитрий Медведев заявил о невозможности переговоров с нынешним киевским режимом

Россия

Дмитрий Медведев-заместитель председателя Совета безопасности РФ (Владимира Путина) заявил на форуме "Знание" в Сочи о том, что Россия не намерена вести переговоры с киевским режимом в его нынешнем виде. Россия готова вести переговоры только с тем украинским руководством, которое "признает реалии на земле", то есть признает суверенитет Российской Федерации над новыми регионами в границах, предусмотренных Конституцией РФ.

Дмитрий Медведев заявил о невозможности переговоров с нынешним киевским режимом
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Также Дмитрий Медведев заявил, что страны, признающие суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации автоматически признают и её суверенитет над новыми регионами, и какого-то дополнительного акта признания не требуется. Ранее Владимир Путин также говорил, что вхождение новых регионов в состав России не будет пересмотрено никогда, как и границы страны. 

О признании новых границ Российской Федерации официально заявляли КНДР, Сирия, Венесуэла, Куба и Никарагуа. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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