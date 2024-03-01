Лидер ЛДПР поддержал Послание Президента РФ Федеральному собранию

4:39 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Пермь

В последний день февраля 2024 года весь народ России с увлечением следил за выступлением главы государства Владимира Путина перед Федеральным собранием. Президент России изложил ключевые направления развития страны до 2030 года в контексте новых национальных проектов и программ, общей суммой в 9,7 триллионов рублей.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Одним из основных тезисов, подчеркнутых Президентом, была специальная военная операция, где он отметил, что Запад столкнулся с решимостью и единством многонационального российского народа. Президент подчеркнул, что все россияне, стоя плечом к плечу, борются за свою общую родину.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в феврале 2023 года уже призывал к объединению всех россиян во имя блага Родины, независимо от политических убеждений, религии или партийной принадлежности. Он поддержал выступление Президента, отметив, что партия ЛДПР продвигала аналогичные идеи в течение 35 лет, и они нашли отражение в послании Президента.

Все ключевые пункты, которые основатель ЛДПР Владимир Жириновский более 30 лет продвигал на поле российской политики, сейчас активно реализуются его преемником Леонидом Слуцким. Повышение МРОТ, снижение налоговой нагрузки, обеспечение многодетных семей, увеличение социальных выплат, забота о малоимущих, поддержка регионов и малого бизнеса, модернизация ЖКХ, газификация села — все эти инициативы теперь отстаиваются и реализуются Леонидом Слуцким.

Особое внимание было уделено государственным долгам субъектов Российской Федерации. Президент России предложил списать две трети этих долгов, что было встречено с теплым одобрением зала Федерального собрания. Подобная инициатива была предложена неделю назад ЛДПР, следуя предсказаниям Владимира Жириновского о неэффективном накоплении региональных долгов.

Глава фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий отметил, что настало время пересмотра системы налогов и финансирования расходов регионов, чтобы предотвратить повторное нарастание долгов.

Государственные долги субъектов РФ оказались в зоне особого внимания, когда президент России сенсационно предложил списать на две трети. Решение главы государства списать задолженности по бюджетным кредитам (их общий объем, по данным Минфина, вырос до 3,1 триллионов рублей) встречено залом Федерального собрания особенно тепло и живо. А ведь именно с такой инициативой около недели назад выступила ЛДПР, следуя прогнозам основателя партии Владимира Жириновского о бесконечном и неэффективном накоплении долгов регионами.

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил тогда списать долги, а сэкономленные средства отправить на развитие инфраструктуры и решение локальных проблем. По сути так и вышло: Владимир Путин разрешил освободить субъекты от 2/3 долгов.

Леонид Слуцкий отмечает, что настал момент пересмотра работы системы налогов и финансирования расходов регионов: Если не предпринять системные меры, регионы снова наберут долги.

Политик заявил, что региональные депутаты от ЛДПР уже сегодня выйдут с инициативами на глав своих субъектов и предложат новые расходные обязательства о которых говорили люди во время Всероссийского опроса "Расскажи Слуцкому правду!": выплаты малоимущим семьям, бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников, студентов и пенсионеров; субсидирование железнодорожных перевозок по региональным и межрегиональным маршрутам для отдельных категорий граждан; дополнительные выплаты среднему медицинскому персоналу, педагогам общего и дополнительного образования, тренерам-преподавателям; повышение размера доплат к пенсиям, выплачиваемых из регионального бюджета; дополнительное финансирование региональных программ жилищного обеспечения многодетных семей; финансовое обеспечение мероприятий по социальной поддержке ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей и другие меры поддержки — все, на что раньше у регионов не было средств.

Президент России в своем Послании подчеркнул, дойти до каждого человека, дойти до каждой семьи. "Это то, что я и мои коллеги повторяем каждый день, встречаясь с людьми. Это то, о чем говорил великий Жириновский и завещал нам, — отметил Леонид Слуцкий. — Дело Жириновского живет!"