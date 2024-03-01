Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о похоронах Алексея Навального* и возможных собраниях по этому поводу. Он предупредил о недопустимости незаконных собраний, а также отказался дать оценку политическую оценку деятельности Навального*, заявив, что Кремль не намерен этого делать.
Алексей Навальный*-один из наиболее харизматичных и радикальных оппозиционеров либерального толка, использовал в своей политической борьбе лозунги о борьбе с коррупцией и пользовался некоторой популярностью в либеральной столичной среде. Однако его противозаконные методы политической борьбы, активное сотрудничество с недружественными государствами, деятельность по подрыву основ конституционного строя РФ привели к тому, что Алексей Навальный* был осуждён на 19 лет по экстремистским статьям. Он умер 16 февраля в колонии "Северный волк". Его смерть и похороны активно используются пропагандой недружественных стран, в частности, США, для дискредитации политического строя в России.
*Алексей Навальный был внесён в список экстремистов и террористов.
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