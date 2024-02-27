Леонид Слуцкий встретится с бойцами, уничтожившими танк "Абрамс"

2:08 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Волгоград

То, что было предполагаемой ВСУ главной премьерой зимы, превратилось в фиаско, о котором говорят все. На поле боя под Авдеевкой появился танк "Абрамс", ожидание поставок которого напряженно наблюдали на протяжении всей прошлой недели.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Однако первая его вылазка на передовую стала последней. Бойцы 15-й Отдельной мотострелковой бригады нанесли удар по американскому "чудо-танку" с помощью дрона-камикадзе и затем добили его из ручного гранатомета.

Эксперты утверждают, что в "Абрамсах" нет ничего особенного. Они горят так же легко, как и немецкие "Леопарды". Опыт двух кампаний в Ираке показал, что этот танк не заслуживает особых похвал. Американцы потеряли там почти полсотни машин. Поэтому провал в зоне СВО был только вопросом времени. И символично, что уничтожил "Абрамса" боец из 15-й мотострелковой бригады из Самары, имеющий позывной "Рассвет".

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что намерен встретиться с мотострелками, уничтожившими "Абрамс", чтобы лично поблагодарить их за службу.

"Я лично встречусь с операторами дронов и бойцами мотострелковой бригады, чтобы выразить им благодарность за верную службу Родине. Подвиг нельзя оценить деньгами, но мы должны оказать любую необходимую помощь им и их семьям", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Напомним, что в середине октября представитель армии США в Европе и Африке, полковник Мартин О'Доннелл, сообщил украинскому порталу "Фридом", что США поставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка Abrams. Однако с того времени техника на фронте не была замечена. В начале января журнал Forbes отмечал, что Украина не может использовать американские танки M1 Abrams на фронте из-за их уязвимости.

Интересно, что еще в 2015 году Владимир Жириновский говорил о судьбе американских танков. Политик предсказал, что ни один из них не вернется обратно. Как видим, последние события снова подтверждают его слова.