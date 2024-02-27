То, что было предполагаемой ВСУ главной премьерой зимы, превратилось в фиаско, о котором говорят все. На поле боя под Авдеевкой появился танк "Абрамс", ожидание поставок которого напряженно наблюдали на протяжении всей прошлой недели.
Однако первая его вылазка на передовую стала последней. Бойцы 15-й Отдельной мотострелковой бригады нанесли удар по американскому "чудо-танку" с помощью дрона-камикадзе и затем добили его из ручного гранатомета.
Эксперты утверждают, что в "Абрамсах" нет ничего особенного. Они горят так же легко, как и немецкие "Леопарды". Опыт двух кампаний в Ираке показал, что этот танк не заслуживает особых похвал. Американцы потеряли там почти полсотни машин. Поэтому провал в зоне СВО был только вопросом времени. И символично, что уничтожил "Абрамса" боец из 15-й мотострелковой бригады из Самары, имеющий позывной "Рассвет".
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что намерен встретиться с мотострелками, уничтожившими "Абрамс", чтобы лично поблагодарить их за службу.
"Я лично встречусь с операторами дронов и бойцами мотострелковой бригады, чтобы выразить им благодарность за верную службу Родине. Подвиг нельзя оценить деньгами, но мы должны оказать любую необходимую помощь им и их семьям", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Напомним, что в середине октября представитель армии США в Европе и Африке, полковник Мартин О'Доннелл, сообщил украинскому порталу "Фридом", что США поставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка Abrams. Однако с того времени техника на фронте не была замечена. В начале января журнал Forbes отмечал, что Украина не может использовать американские танки M1 Abrams на фронте из-за их уязвимости.
Интересно, что еще в 2015 году Владимир Жириновский говорил о судьбе американских танков. Политик предсказал, что ни один из них не вернется обратно. Как видим, последние события снова подтверждают его слова.
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