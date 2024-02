Леонид Слуцкий встретится с бойцами, уничтожившими танк "Абрамс"

Your browser does not support the audio element.

То, что было предполагаемой ВСУ главной премьерой зимы, превратилось в фиаско, о котором говорят все. На поле боя под Авдеевкой появился танк "Абрамс", ожидание поставок которого напряженно наблюдали на протяжении всей прошлой недели.

Фото: "Battle Group Poland Fires an M1 Abrams Remotely" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.