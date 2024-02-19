Городские власти Уфы готовятся к революции в транспортной инфраструктуре! Канатная дорога от Телецентра до села Нижегородка

Телеканал UTV раскрыл информацию о планах городских властей Уфы по строительству канатной дороги от Телецентра до села Нижегородка Уфимского района. Проект разработан по заказу ООО "СтройАльфа", и его существование подтверждено пресс-службой мэрии Уфы.
Предполагается, что дорога будет протяжённостью 12 652 м и проходить на 23 опорах от улицы Пятигорской в Кировском районе до села Нижегородка. Проект прошёл рассмотрение Главархитектуры Уфы и находится на стадии разработки документации. ООО "СтройАльфа" зарегистрирована в 2017 году в Уфе, и показатели её финансовой отчётности на данный момент нулевые. Об этом сообщает mkset.ru.
Городские власти пока не рассматривали другие направления для строительства канатной дороги. Однако, как отмечается, не все заявленные проекты в обновлении транспортной инфраструктуры реализуются.
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