МЧС России оснастит служебных собак FPV-камерами с радиосвязью с кинологом

Служебных собак МЧС вооружат FPV-камерами

1:29 Your browser does not support the audio element. Россия

Руководитель Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал ТАСС о новой разработке для служебных собак: камера с видом от первого лица (FPV) со встроенной системой радиосвязи.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По словам Кузякина, концепция создания такой системы родилась у специалистов центра в ходе работы со спасателями. Служебные собаки в сложных ситуациях часто оказываются предоставлены сами себе и в силу объективных причин не могут сообщить кинологу об обстановке. FPV-камера поможет решить эту проблему и даст возможность человеку видеть, что происходит там, куда пробрался его четвероногий помощник.

"Иногда собака вынуждена пролезать в ограниченные пространства, например, после обрушения зданий. Часто необходимо куда-то забраться, если речь идёт о работах в горах. Отпустить собаку одну можно, но она не сможет "передать по радио" обстановку и доложить о состоянии потерпевших", — рассказал Кузякин.

Он сообщил, что новая разработка позволит специалистам МЧС отдавать по радио команды служебным собакам и видеть всё то, что находится в поле зрения пса. Разработанное в Центре комплексных беспилотных решений устройство представляет собой небольшой гаджет, который не мешает движениям собаки. Кузякин подчеркнул, что здесь используется и опыт, накопленный в ходе специальной военной операции. Эксперт назвал его "огромным" и добавил, что было бы "расточительно" не использовать его в мирных целях.