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ЛДПР во время весенней сессии в Госдуме позаботилась о малообеспеченных гражданах

3:51
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Для поддержки граждан с низким уровнем дохода, чьи заработки не превышают 30 тысяч рублей в месяц, депутаты ЛДПР в Государственной Думе предлагают исключить излишний налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

ЛДПР во время весенней сессии в Госдуме позаботилась о малообеспеченных гражданах
Фото: Wikipedia by Duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Этот законопроект, инициированный партией Жириновского, был предложен еще в сентябре 2023 года и получил широкую поддержку среди населения. Однако тогда правительство отклонило его с замечанием о необходимости серьезной доработки.

Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы, действительно, облегчим их положение. В некоторых случаях это может быть весьма существенно для семейного бюджета, — убежден один из автор законопроекта, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

15 февраля был направлен в Правительство Российской Федерации доработанный законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты НДФЛ граждан с заработной платой ниже 30 тысяч рублей в месяц, если их годовой доход не превышает 360 000 рублей.

Еще с одним предложением в весеннюю сессию вышла партия Жириновского в Госдуму — обеспечить спецавтомобилями ветеранов боевых действий. Эта дополнительная мера социальной гарантии может, по мнению парламентариев фракции, стать из наиболее востребованных для инвалидов ВБД. На ряде автомобильных заводов России уже есть такая возможность — переоборудовать автомобили под ручное управление. Например, на АвтоВАЗе

Важно отметить, что законодательная работа ЛДПР также направлена на защиту интересов детей, особенно тех, чье детство прошло в регионах, где проводились специальные военные операции. Предложенный законопроект предусматривает установление специального статуса для этих детей и предоставление им соответствующих льгот.

На рассмотрении в Думе находится законопроект "О детях специальной военной операции", который предполагает установить особый правовой статус для граждан России, чьё детство прошло в одном из регионов проведения СВО.

Еще одно предложение партии Жириновского — решение проблемы доступности детского отдыха. Леонид Слуцкий выступил с предложением установить на федеральном уровне единую стоимость путевок в детские центры не выше 15 тысяч рублей, чтобы обеспечить полноценный летний отдых для детей из малоимущих семей.

"Не только строго 4 региона — ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область, но и приграничные районы соседних областей, которые подвергались вооружённым атакам и обстрелам со стороны Украины. В будущем льготы для этой категории граждан могут быть разработаны и введены как Правительством РФ, так и региональными органами власти", — глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Таким образом, работа партии ЛДПР в Государственной Думе продолжает отражать интересы населения, в том числе малоимущих и детей, и продолжает традиции, заложенные Владимиром Жириновским.

Политик выступил с предложением установления на федеральном уровне единой стоимости путевок в детские центры не выше 15 тысяч рублей. Об этом он заявил во время посещения Всероссийского детского центра "Океан", куда стоимость коммерческой путевки доходит до 76 тысяч рублей.

Много ли семей может себе позволить такой отдых? Задача государства — обеспечить гарантии детей на полноценный летний отдых. Речь, прежде всего, о детских лагерях. Нужно форсированно поддерживать такую возможность для детей. Будем эту позицию отстаивать. У нас для этого средства найдутся. Эти центры делают все для гармоничного развития ребенка, будущего гражданина великой России, — отметил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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