Комфортный общественный транспорт: во Владивостоке взят курс на улучшение жизни

Во Владивостоке продолжается развитие общественного транспорта

В 2023 году во Владивостоке успешно продолжалась реформа общественного транспорта, инициированная администрацией города при постоянном контроле главы столицы ДФО Константина Шестакова. Главной целью реформы было создание комфортного, быстрого и безопасного общественного транспорта, переход на современные методы оплаты.

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Курс на обновление автопарка был заявлен ещё в 2022 году, когда более сотни новых автобусов были введены на линию, в том числе 66 большого класса. В 2023 году парк пополнился ещё 70 автобусами большого класса и шестью единицами среднего класса повышенной вместимости. Значительная часть автобусов оснащена системой кондиционирования, и к середине 2024 года обещается, что 90 процентов общественного транспорта будут оснащены кондиционерами.

Вторым важным этапом реформы стало введение безналичной оплаты проезда, несмотря на сопротивление некоторых водителей. Сегодня все транспортные средства, следующие по регулярным маршрутам города, оборудованы системой безналичной оплаты, предоставляя различные способы оплаты, включая транспортные карты и оплату через банковские карты или смартфоны.

Введены также новые виды билетов, такие как "Безлимит 1 месяц" и "Лимит 40 поездок в месяц", что стало выгодным предложением для регулярных пассажиров. Глава города подчеркивает, что удобство общественного транспорта способствует решению проблем с пробками в городе, поощряя жителей использовать общественный транспорт вместо личных автомобилей, сообщает zr.media.

Реформа также включает создание новых маршрутов, введение выделенных полос для общественного транспорта и предоставление льгот для определенных категорий граждан. Постоянное информирование горожан о движении автобусов стало реальностью через использование QR-кодов на остановочных павильонах, обеспечивая прозрачность и удобство.

Планы на будущее включают появление "лёгкого метро", строительство новых транспортных развязок и продолжение обновления автобусного и электротранспортного парка.