В Тюменской области рыболовы, нарушая законы, выловили 5 тысяч особей осетра и стерляди

В Тобольском районе трое лиц, две женщины и мужчина, стоят перед судом по обвинению в незаконной добыче краснокнижной рыбы, что привело к причинению ущерба государству на сумму более 91 миллиона рублей. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Тюменской области 29 декабря, обвиняемые в период с 2017 по 2023 год использовали моторную лодку и рыболовные сети для незаконного вылова краснокнижных видов рыбы, включая стерлядь и осетра сибирского, на реке Иртыш в Тобольском районе. Их действия привели к добыче более 5 тысяч особей указанных видов.

Фото: openverse by Vincent-Lin is licensed under CC BY-SA 2.0