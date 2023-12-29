В Тюменской области рыболовы, нарушая законы, выловили 5 тысяч особей осетра и стерляди

В Тобольском районе трое лиц, две женщины и мужчина, стоят перед судом по обвинению в незаконной добыче краснокнижной рыбы, что привело к причинению ущерба государству на сумму более 91 миллиона рублей. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Тюменской области 29 декабря, обвиняемые в период с 2017 по 2023 год использовали моторную лодку и рыболовные сети для незаконного вылова краснокнижных видов рыбы, включая стерлядь и осетра сибирского, на реке Иртыш в Тобольском районе. Их действия привели к добыче более 5 тысяч особей указанных видов.
Тоболяки планировали реализовать выловленную рыбу, и теперь они сталкиваются с обвинениями в двух уголовных делах — за незаконную добычу охраняемых государством видов рыбы в особо крупном размере и хранение продовольственных товаров без маркировки, сообщает nashgorod.ru.
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