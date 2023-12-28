Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании до -25 к 3 января

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Тёплую погоду в Москве сменит холод. В Гидрометцентре отметили, что с 17 декабря по настоящее время, 31 декабря по причине распространения арктической воздушной массы в северной половине Европейской территории, в которых находится Москве и Московской области, будет зафиксировано снижение показателей температуры.

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31 декабря прогнозируется снег. Температура ночью и утром в Москве может составить от -3…-1°, по области -5…0°. Днем в Москве температура снизится до -10°, в области до -13°. Также прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

1 января будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура в Новогоднюю ночь составит -15…-10°. Днём прогнозируется такой же температурный показатель. Ветер северный — 3-8 м/с.

2 января температура снизиться до -17…-12° при северо-восточном ветре со скоростью 4-9 м/с.

3 января в Москве и Московской области морозы усилятся. Ожидается -25…-20°, днем -20…-15°.

Ранее сообщалось о том, что зимой 2024 года россиян ожидают значительные колебания температур и рекордные снегопады. Отмечается, что недавно Екатеринбург и близлежащие города оказались под тяжелыми снегопадами, и по прогнозу метеоролога, подобная погода ждет и жителей соседних регионов.