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Метеоролог Шувалов предупредил о новых рекордных осадках перед Новым годом

2:05
Общество

Зимой 2024 года россиян ожидают значительные колебания температур и рекордные снегопады, рассказал метеоролог и руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов в беседе с URA. RU.

Метеоролог Шувалов предупредил о новых рекордных осадках перед Новым годом
Фото: Нейросеть Шедеврум

"Текущая зима характеризуется резкими перепадами температур и сильными осадками. Такие снегопады входят в категорию рекордных", — отметил Шувалов.

Недавно Екатеринбург и близлежащие города оказались под тяжелыми снегопадами, и по прогнозу метеоролога, подобная погода ждет и жителей соседних регионов.

"Следующий циклон обойдет Екатеринбург. В настоящий момент он находится к югу от Москвы, но скоро наберет силу и пройдет через Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Ожидается, что 29-30 декабря выпадет 20-25 сантиметров снега, а затем наступят сильные морозы, привнесущие классическую русскую зиму", — подчеркнул эксперт.

Метеоролог предупредил о перепадах температур в европейской части России: "Происходит аномалия. Начинается понижение температуры с севера европейской территории страны. К 30 декабря морозы усилятся до 30 градусов мороза. Некоторые модели свидетельствуют о том, что с началом января в средней полосе страны произойдет дальнейшее снижение температуры. В конце декабря в Москве ожидается положительная температура, тогда как в Кирове и Сыктывкаре она опустится до минус 20. Погода изменится очень резко".

С другой стороны, на юге России ожидается теплая погода.

"В Краснодаре весь месяц сохраняется тепло. Ночные температуры приближаются к нулю, а дневные колеблются от плюс 10 до 15 градусов. Температура выше обычной на пять-шесть градусов на протяжении всего месяца", — подчеркнул специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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