В 2024 году пострадавшим от обстрелов белгородским бизнесменам начнут выплачивать компенсации

1:41 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Белгород

Выплаты денежной компенсации пострадавшим от обстрелов предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) в Белгородской области начнутся в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания. Он также подчеркнул, что взаимодействие с представителями малого и среднего бизнеса представляет собой сложную задачу.

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Губернатор отметил, что основные меры поддержки, предоставляемые федеральными ведомствами, в основном направлены на крупные и средние предприятия. Однако существует значительный запрос со стороны МСП.

Гладков поручил начать взаимодействие с предпринимателями малого бизнеса по сбору заявок, чтобы начать выплаты во второй половине января. Заместитель главы региона Дмитрий Гладский сообщил, что власти активно взаимодействуют с представителями малого бизнеса, сообщает bel.ru.

Возникла небольшая техническая сложность: необходимо было внести изменение в постановление правительства Белгородской области, касающееся возможности использования областных средств для компенсации ущерба этих предприятий. Предыдущее постановление предусматривало использование исключительно федеральных средств.

Гладков подчеркнул, что взаимодействие с представителями МСП будет непростым. Разговор с крупным предприятием и бизнесменом, потерявшим инструменты, отличается. Необходимо тщательно объяснить, что процедура распределения бюджетных денег может вестись только через оценку.