Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал распоряжение о расширении сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям в Татарстане. Новые территории были переданы местным органам самоуправления в различных муниципалитетах, больше всего отошло Набережным Челнам.
На фоне предыдущих заявлений о прекращении создания новых скотомогильников в России, возникли вопросы относительно неопределенности и причин принятия данного решения. Некоторые сложности с участниками оборота биологических отходов вызвали неуверенность из-за "неопределенных формулировок", сообщает inkazan.ru.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае обнаружили новый очаг болезни скота.
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