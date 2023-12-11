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В Татарстане увеличат количество сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям

0:48
Россия » Поволжье » Набережные Челны

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал распоряжение о расширении сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям в Татарстане. Новые территории были переданы местным органам самоуправления в различных муниципалитетах, больше всего отошло Набережным Челнам.

В Татарстане увеличат количество сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям
Фото: Openverse by KSRE Photo is licensed under CC BY 2.0

На фоне предыдущих заявлений о прекращении создания новых скотомогильников в России, возникли вопросы относительно неопределенности и причин принятия данного решения. Некоторые сложности с участниками оборота биологических отходов вызвали неуверенность из-за "неопределенных формулировок", сообщает inkazan.ru.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае обнаружили новый очаг болезни скота.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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