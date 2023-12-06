В Минусинском районе обнаружили новый очаг болезни скота

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В одном из хуторов Малой Минусы, расположенного в Минусинском районе, возникло подозрение на узелковый дерматит у крупнорогатого скота. Хозяин одного из домов заметил необычное поведение своей коровы и обратился за помощью к ветеринарным специалистам.

Фото: openverse by tausend und eins, fotografie is licensed under CC BY 2.0

У животного взяли биоматериал, и в ближайшее время будут доступны результаты анализов. В Малой Минусе уже состоялся экстренный сход граждан, где были приняты меры, которые будут предприняты в случае подтверждения инфекции.

Владельцам животных было напомнено об обязательном соблюдении следующих требований для предотвращения распространения инфекции:

Ввоз животных, их перемещение в пределах района и за его пределы, а также поставка кормов осуществляются только с разрешения ветеринарной службы.

Обязательно предоставление животных для клинического осмотра ветеринарным специалистам.

Животных следует держать на стойловом содержании, исключая свободный выгул.

В случае внезапного падежа или подозрительного заболевания животных необходимо уведомить специалистов ветеринарной службы в течение 24 часов.

Предпринимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных до прибытия специалистов ветеринарной службы.

Нарушение данных правил влечет за собой административную и уголовную ответственность, сообщает newkhakasiya.online.

Напоминаем, что в Хакасии случаи узелкового дерматита подтвердились в Калинино, Знаменке и Верх-Ербе. Больше всего пострадало село Боград, где многие фермеры потеряли свои стада, уничтожив более трех тысяч голов скота.