Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
20 человек устроили драку в Москве
В Ростове осудили охранника террористического батальона "Айдар"*
Спустя год после смерти матери житель Екатеринбурга получил счет за ЖКХ в миллион рублей
Жителей Волгограда обманывают мошенники от имени руководителей города
Византийская золотая монета с "лицом Иисуса" найдена металлоискателем в Норвегии
В аномальные морозы омские многоэтажки рискуют остаться без отопления
В Петербурге школьник душил одноклассника на камеру
Ракета SpaceX пробивает дыру в облаках, создавая неземной ореол вокруг полной Луны
Следователи ищут на территории ЦФО того, кто убил экс-депутата Рады Илью Киву

В Минусинском районе обнаружили новый очаг болезни скота

1:46
Зоосфера

В одном из хуторов Малой Минусы, расположенного в Минусинском районе, возникло подозрение на узелковый дерматит у крупнорогатого скота. Хозяин одного из домов заметил необычное поведение своей коровы и обратился за помощью к ветеринарным специалистам.

В Минусинском районе обнаружили новый очаг болезни скота
Фото: openverse by tausend und eins, fotografie is licensed under CC BY 2.0

У животного взяли биоматериал, и в ближайшее время будут доступны результаты анализов. В Малой Минусе уже состоялся экстренный сход граждан, где были приняты меры, которые будут предприняты в случае подтверждения инфекции.

Владельцам животных было напомнено об обязательном соблюдении следующих требований для предотвращения распространения инфекции:

  • Ввоз животных, их перемещение в пределах района и за его пределы, а также поставка кормов осуществляются только с разрешения ветеринарной службы.
  • Обязательно предоставление животных для клинического осмотра ветеринарным специалистам.
  • Животных следует держать на стойловом содержании, исключая свободный выгул.
  • В случае внезапного падежа или подозрительного заболевания животных необходимо уведомить специалистов ветеринарной службы в течение 24 часов.

Предпринимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных до прибытия специалистов ветеринарной службы.
Нарушение данных правил влечет за собой административную и уголовную ответственность, сообщает newkhakasiya.online.

Напоминаем, что в Хакасии случаи узелкового дерматита подтвердились в Калинино, Знаменке и Верх-Ербе. Больше всего пострадало село Боград, где многие фермеры потеряли свои стада, уничтожив более трех тысяч голов скота.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Украинские военные 93-й бригады ВСУ казнили раненых российских воинов под Артёмовском

Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.

Военные 93-й бригады ВСУ расстреляли раненых бойцов ВС РФ под Артёмовском
Подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео
Появилось редкое видео применения в зоне СВО противопехотной мины МОН-200
Пугачёва почувствовала себя плохо на Кипре
Гитарист Пугачёвой подтвердил слова певицы об ужасах Чернобыля
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова Хивинский поход: уроки русской истории Сергей Лебедев
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
На Украине собрались изъять 16 российских объектов в Крыму
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться
Последние материалы
Следователи ищут на территории ЦФО того, кто убил экс-депутата Рады Илью Киву
Эксперты составили список автомобилей, на которые жалуются все владельцы
Актриса Безрукова поздравила своего погибшего сына с днем рождения
Политолог Осташко: Киев будет русским городом. Вопрос только в том, каким путём
Гинеколог Волкова назвала связь хронического цистита и стресса
Сбежавшая из России Вера Брежнева теряет последний бизнес: чтобы его оставить, придется вернуться в страну
Странный объект, зажатый между Сатурном и Ураном, трансформируется на наших глазах
Байден опасается вторжения РФ в страны НАТО
Экс-депутат Рады Илья Кива был убит из огнестрельного оружия
Солнце сделает Землю непригодной для жизни: учёные рассказали о возможной судьбе планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников