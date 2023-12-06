В Минусинском районе обнаружили новый очаг болезни скота

В одном из хуторов Малой Минусы, расположенного в Минусинском районе, возникло подозрение на узелковый дерматит у крупнорогатого скота. Хозяин одного из домов заметил необычное поведение своей коровы и обратился за помощью к ветеринарным специалистам.
У животного взяли биоматериал, и в ближайшее время будут доступны результаты анализов. В Малой Минусе уже состоялся экстренный сход граждан, где были приняты меры, которые будут предприняты в случае подтверждения инфекции.
Владельцам животных было напомнено об обязательном соблюдении следующих требований для предотвращения распространения инфекции:
Предпринимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании животных до прибытия специалистов ветеринарной службы.
Нарушение данных правил влечет за собой административную и уголовную ответственность, сообщает newkhakasiya.online.
Напоминаем, что в Хакасии случаи узелкового дерматита подтвердились в Калинино, Знаменке и Верх-Ербе. Больше всего пострадало село Боград, где многие фермеры потеряли свои стада, уничтожив более трех тысяч голов скота.
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