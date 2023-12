Your browser does not support the audio element.

В Томской области наблюдается отсутствие вакцин от кори, краснухи и паротита для детей, что начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков характеризует как общероссийскую проблему.

Фото: Openverse by SELF Magazine is licensed under CC BY 2.0