В Томской области дефицит вакцин от кори: никто не знает почему

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Томск

В Томской области наблюдается отсутствие вакцин от кори, краснухи и паротита для детей, что начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков характеризует как общероссийскую проблему.

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Он отметил, что информация о поставках предполагала их поступление в ноябре, но причины задержки неизвестны, поскольку поставки контролируются Минздравом, и регион не имеет прямого влияния на этот процесс, сообщает Tomsk.mk.ru.

Рудиков также сообщил об увеличении заболеваемости корью, краснухой и паротитом в регионе с начала 2023 года, что соответствует общероссийским тенденциям. По его словам, основной причиной является накопление неиммунной прослойки среди населения. С начала года было зафиксировано 28 случаев кори, при этом 70% заболевших являются непривитыми лицами. Для взрослого населения доступна моновакцина.

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