Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин заступился за представителей ЛГБТ: эти люди имеют права на то, чтобы показать себя
Ляйсан Утяшева похвасталась успехами 8-летней дочери и поделилась редким видео с ней
Лукашенко пообещал "дожать" коррупционеров в 2024 году
Диетолог рассказала, что такое "правильное питание": рациональный подход
Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО
Несколько беженцев пробрались в Финляндию через Карелию на велосипедах
Кардиолог рассказал о предвестниках сердечного приступа: ожирение, сахарный диабет и гипертония
На Ладожском озере опрокинулась баржа с пассажирами
Эстония привезла к границе с Россией противотанковые заграждения

Ростовская область вошла в топ-5 по количеству заявок на Всероссийскую олимпиаду студентов

2:25
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Регистрация на студенческую олимпиаду "Я — профессионал", которая является проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей", завершилась рекордными показателями, и в пятерку регионов, отличившихся по числу регистраций, вошла Ростовская область: из 28 927 заявок на участие из 848 988 — от студентов донских вузов. Самыми активными оказались студенты Ростовского государственного медицинского университета (5623 регистрации)

Ростовская область вошла в топ-5 по количеству заявок на Всероссийскую олимпиаду студентов
Фото: https://www.donland.ru/

Старт регистрационной кампании был дан 27 сентября с охватом — 89 регионов. Заявки подали студенты 1330 отечественных вузов и филиалов.

Руководитель олимпиады Валерия Касамара подчеркнула, что Ростовская область — бессменный лидер, поскольку каждый год во время регистрационной кампании находится на ведущих позициях. Она также отметила, что студенты больше интересуются такими направлениями, как:

  • "Биология" (964 регистрации),
  • "Психология" (864),
  • "Дизайн" (835).

Главная цель мероприятия — предоставить равные возможности молодым россиянам. Студентов ждут занимательные задания и новые перспективы в плане профессионального роста.

Отборочный этап пройдет с 17 ноября по 3 декабря, в этот период времени студенты смогут ознакомиться с заданиями, которые подготовили преподаватели ведущих вузов совместно с ведущими работодателями. Студенты, которые смогут показать себя на высоте, получат льготы при поступлении на высшие уровни в системе вузовского образования: аспирантуру, ординатуру или магистратуру, также для них откроются и карьерные возможности — например, можно будет пройти стажировку и начать строить карьеру в крупной корпорации по своей специальности. А медалистов ждут поощрительные денежные премии — до 300 тысяч рублей.

"Будущим специалистам олимпиада дает уникальную возможность получить карьерное сопровождение. Пожелаем нашим ребятам удачи на отборочном этапе", — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Популярное
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину

Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение. 

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Последние материалы
Путин заступился за представителей ЛГБТ: эти люди имеют права на то, чтобы показать себя
Ляйсан Утяшева похвасталась успехами 8-летней дочери и поделилась редким видео с ней
Ростовская область вошла в топ-5 по количеству заявок на Всероссийскую олимпиаду студентов
Лукашенко пообещал "дожать" коррупционеров в 2024 году
Диетолог рассказала, что такое "правильное питание": рациональный подход
Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО
Несколько беженцев пробрались в Финляндию через Карелию на велосипедах
Кардиолог рассказал о предвестниках сердечного приступа: ожирение, сахарный диабет и гипертония
На Ладожском озере опрокинулась баржа с пассажирами
Эстония привезла к границе с Россией противотанковые заграждения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников