Ростовская область вошла в топ-5 по количеству заявок на Всероссийскую олимпиаду студентов

2:25 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

Регистрация на студенческую олимпиаду "Я — профессионал", которая является проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей", завершилась рекордными показателями, и в пятерку регионов, отличившихся по числу регистраций, вошла Ростовская область: из 28 927 заявок на участие из 848 988 — от студентов донских вузов. Самыми активными оказались студенты Ростовского государственного медицинского университета (5623 регистрации)

Фото: https://www.donland.ru/

Старт регистрационной кампании был дан 27 сентября с охватом — 89 регионов. Заявки подали студенты 1330 отечественных вузов и филиалов.

Руководитель олимпиады Валерия Касамара подчеркнула, что Ростовская область — бессменный лидер, поскольку каждый год во время регистрационной кампании находится на ведущих позициях. Она также отметила, что студенты больше интересуются такими направлениями, как:

"Биология" (964 регистрации),

"Психология" (864),

"Дизайн" (835).

Главная цель мероприятия — предоставить равные возможности молодым россиянам. Студентов ждут занимательные задания и новые перспективы в плане профессионального роста.

Отборочный этап пройдет с 17 ноября по 3 декабря, в этот период времени студенты смогут ознакомиться с заданиями, которые подготовили преподаватели ведущих вузов совместно с ведущими работодателями. Студенты, которые смогут показать себя на высоте, получат льготы при поступлении на высшие уровни в системе вузовского образования: аспирантуру, ординатуру или магистратуру, также для них откроются и карьерные возможности — например, можно будет пройти стажировку и начать строить карьеру в крупной корпорации по своей специальности. А медалистов ждут поощрительные денежные премии — до 300 тысяч рублей.

"Будущим специалистам олимпиада дает уникальную возможность получить карьерное сопровождение. Пожелаем нашим ребятам удачи на отборочном этапе", — заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.