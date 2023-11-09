В Томске продают самую дорогую говядину в Сибири

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Томскстат провел анализ цен на основные продукты в Томске и различных регионах в Сибирском федеральном округе к 30 октября 2023 года, как сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Оказалось, что в Томске продают самую дорогую говядину – 533 рубля за килограмм. Самое дешевое мясо в Кызыле – 375 рублей/кг.

В плане других продуктов Томск не имеет самых высоких цен. Например, хлеб оценивается в 72 рубля в Томске, а Абакан имеет самую высокую цену на этот продукт в 111 рублях. Средняя цена на молоко в Томске составляет 81 руб., но можно приобрести дешевле в Омске по 62 рубля, а Кызыл имеет самую высокую цену за этот продукт на 93 рубля.

Кроме того, по словам Томскстата, средняя цена на десяток яиц составляет 95 рублей, охлажденная курица оценивается в 230 рублей, вареная колбаса стоит 448 рублей за килограмм, а картофель доступен в 24 рубля за килограмм. Килограмм сахара в Томске оценивается в 78 рублей, сообщает Аргументы и факты – Томск.

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