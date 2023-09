В Ростовской области власти задержали группу мошенников, выдававших себя за агентов по недвижимости, которые обманом получали предоплату от ничего не подозревающих клиентов и впоследствии отключали связь. Эту информацию обнародовала пресс-служба донской полиции.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.