В Ростовской области власти задержали группу мошенников, выдававших себя за агентов по недвижимости, которые обманом получали предоплату от ничего не подозревающих клиентов и впоследствии отключали связь. Эту информацию обнародовала пресс-служба донской полиции.
Полиция начала свое расследование после получения жалоб от пяти потерпевших, которые стали жертвами этих мошенников, в совокупности потеряв более 25 000 рублей. Все эти жертвы были пойманы в ловушку одной и той же лживой схемы.
Согласно предварительным выводам, мошенники охотились на частных лиц, ищущих жилье, через авторитетные онлайн-платформы, где они обнаружили объявления о продаже интересующих их квартир, размещенные этими самозванцами. Выдавая себя за агентов по недвижимости, подозреваемые заманивали своих жертв в "резервирование" квартиры с предоплатой, якобы для заключения выгодной сделки. Однако как только предоплата была переведена на счета мошенников, все контакты прекращались. В результате проведенного расследования полиция успешно задержала троих подозреваемых, все они были жителями Гуково в возрасте от 24 до 32 лет. Власти обнаружили SIM-карты, банковские карточки, мобильные телефоны и ноутбуки в домах подозреваемых и гараже, которые они, вероятно, использовали для осуществления своих мошеннических действий.
В отчете упоминается, что мошенники регулярно меняли свои SIM-карты, чтобы избежать контактов с обманутыми лицами.
В настоящее время полиция работает над установлением того, связаны ли подозреваемые с другими случаями мошенничества, и в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества в составе организованной группы, сообщает rostovgazeta.ru.
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