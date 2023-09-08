Силовики задержали группу лжериелторов в Ростовской области

В Ростовской области власти задержали группу мошенников, выдававших себя за агентов по недвижимости, которые обманом получали предоплату от ничего не подозревающих клиентов и впоследствии отключали связь. Эту информацию обнародовала пресс-служба донской полиции.

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Полиция начала свое расследование после получения жалоб от пяти потерпевших, которые стали жертвами этих мошенников, в совокупности потеряв более 25 000 рублей. Все эти жертвы были пойманы в ловушку одной и той же лживой схемы.

Согласно предварительным выводам, мошенники охотились на частных лиц, ищущих жилье, через авторитетные онлайн-платформы, где они обнаружили объявления о продаже интересующих их квартир, размещенные этими самозванцами. Выдавая себя за агентов по недвижимости, подозреваемые заманивали своих жертв в "резервирование" квартиры с предоплатой, якобы для заключения выгодной сделки. Однако как только предоплата была переведена на счета мошенников, все контакты прекращались. В результате проведенного расследования полиция успешно задержала троих подозреваемых, все они были жителями Гуково в возрасте от 24 до 32 лет. Власти обнаружили SIM-карты, банковские карточки, мобильные телефоны и ноутбуки в домах подозреваемых и гараже, которые они, вероятно, использовали для осуществления своих мошеннических действий.

В отчете упоминается, что мошенники регулярно меняли свои SIM-карты, чтобы избежать контактов с обманутыми лицами.

В настоящее время полиция работает над установлением того, связаны ли подозреваемые с другими случаями мошенничества, и в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за совершение мошенничества в составе организованной группы, сообщает rostovgazeta.ru.

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На Дону задержали банду лжериелторов