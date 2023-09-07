Что известно о педагоге, замотавшем студента скотчем в Уфе

1:29 Your browser does not support the audio element. Россия Поволжье Уфа

В социальных сетях стало вирусным видео из Уфимского автотранспортного колледжа, на котором видно, как преподаватель обматывает голову и шею студента скотчем в качестве наказания. Сообщается, что инцидент произошел во время урока для второкурсников, когда ученик неправильно ответил на вопрос. Видеозапись этого инцидента вызвала возмущение и обсуждения в социальных сетях.

Фото: openverse

В связи с этой ситуацией в колледже проводится расследование, и вовлеченный в него преподаватель был отстранен от работы. Учительница, представившаяся как Эльмира С., преподает историю и обществознание. Она имеет ученые степени в области истории и права и прошла профессиональную переподготовку по различным специальностям, связанным с управлением персоналом и безопасностью.

Несмотря на свои профессиональные достижения, Эльмира С. имеет ограниченное присутствие в социальных сетях, а ее последний пост в "ВКонтакте" датирован июнем прошлого года. Время от времени она делится поздравлениями и своими увлечениями, такими как вязание носков в свободное время.

Mkset обратилась к колледжу, региональному министерству образования, Министерству внутренних дел Башкирии и другим соответствующим органам за комментариями по ситуации и ожидает их ответов, как сообщает mkset.ru.

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