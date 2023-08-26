Госдума рассмотрит закон о лишении гражданства РФ для уклонистов

0:49 Your browser does not support the audio element. Россия

Депутат Госдумы Российской Федерации от КПРФ, а также профессор кафедры Российской истории Самарского университета, Михаил Матвеев, подготовил законопроект, предусматривающий лишение российского гражданства и депортацию в случае уклонения от постановки на воинский учет.

Фото: creativecommons

Он сообщил, что этот законопроект готов к рассмотрению и будет представлен для обсуждения в Государственной Думе на следующей неделе. В своем telegram-канале Матвеев поднял вопрос о том, почему мигранты из Средней Азии не подлежат призыву во время частичной мобилизации для участия в спецоперациях. Он выразил мнение, что основная причина — это наличие у них двойного гражданства, и поэтому требуется внести коррективы в законодательство.

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Лишение гражданства по новому закону