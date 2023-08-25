В Ярославской области планируют создать губернаторскую премию для педагогов

2:15 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Ярославль

В Ярославской области введут губернаторскую премию для выдающихся педагогов. Они будут получать ежегодное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев, как сообщает пресс-служба правительства области.

"Приняли решение о материальном поощрении лучших учителей региона: будет учреждена губернаторская премия за профессиональное мастерство в размере 100 тыс. рублей. Ее получат 70 педагогов региона. Это лишь один из способов выразить нашу признательность и благодарность за ваш труд", — сказал Евраев на пленарном заседании ежегодного совещания педагогов Ярославской области.

Евраев также отметил, что важное внимание власти уделяется модернизации образовательных учреждений. Он подчеркнул, что нацпроект "Образование" позволил осуществить разнообразные инновации. В частности, в новом учебном году будут запущены детский технопарк "Кванториум" в школе №88 города Ярославля и центр цифрового образования "IT-куб" в Угличе. Кроме того, несколько школ для детей с ограниченными возможностями здоровья будут иметь учебные мастерские, а также в сельских школах будут отремонтированы спортивные залы и созданы центры образования "Точка роста".

Евраев также подчеркнул важность обеспечения транспортной доступности образования. В планах областного правительства — пополнение парка школьных автобусов, а также замена устаревшей техники. Также уделено внимание обеспечению безопасности школьных учреждений. Для этого выделены средства на антитеррористическую защиту в образовательных учреждениях.

В регионе также продолжается строительство новых учебных заведений. Скоро будут открыты новые школы в различных районах области, а также проведен капремонт в нескольких школах. Для улучшения спортивной инфраструктуры начата программа по восстановлению пришкольных стадионов, которые находятся в недостаточном состоянии. Также в планах улучшение дворов в школах и детских садах.

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