Казаки проведут квест в Ставрополе

1:21 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ставрополь

Благотворительный фонд «Хоперцы», сосредоточивший свои усилия на сохранении и развитии богатой казачьей культуры, приглашает как местных жителей, так и гостей города Ставрополя принять участие в увлекательном краеведческом квесте, посвященном истории этого уникального населенного пункта.

Фото: пресс-служба Миннаца Ставропольского края

Квест, получивший название «Следы Кавказского казачьего линейного войска», в центре своего внимания будет держать историю основания города Ставрополя и более широкий контекст региона, сообщает пресс-служба Миннаца Ставропольского края. В рамках мероприятия, опытные краеведы разовьют перед участниками историческую картину создания крепости №8 Азово-Моздокской оборонительной линии, которая стала заложником современного города Ставрополя. Организацией квеста занимается команда проекта «Отчизны верный сын – казачий генерал Степан Николаев», с поддержкой Фонда президентских грантов.

Преимущество участия в этой увлекательной игре состоит в том, что она доступна абсолютно бесплатно для всех интересующихся. Основным условием для присоединения является живой интерес к истории малой Родины и стремление углубить свои знания об этом уникальном месте.