Глава Севастополя Развожаев предупредил о возможных звуках стрельбы в городе

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Жители Севастополя и туристы могут услышать звуки стрельбы днём 13 августа, но переживать по этому поводу не стоит, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: pixabay.com

Он пояснил, что это будет связано с тренировкой курсантов Черноморского высшего военно-морского училища.

"Если услышите звуки стрельбы в городе — это военнослужащие ЧВВМУ имени П. С.Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия", — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, учения закончатся в 12 часов дня.

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