На территории новых регионов России планируется масштабное восстановление инфраструктуры: около 8,4 тыс. объектов будут восстановлены и заново построены при содействии регионов-шефов. На реставрационные работы уйдёт три года, информирует вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Всего за три года силами регионов-шефов планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов, из которых около 3,5 тыс. — многоквартирные дома, почти 1,4 тыс. — социально-культурные объекты и около 2,5 тыс. — объекты ЖКХ".
Напомним, ранее политик сообщил, что специалистам понадобится два месяца, чтобы возвести временный мост для ремонта Крымского моста, который атаковала украинская армия.
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