Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова отправилась в Новую Каховку (Херсонская область), которая подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Журналистка увидела разрушенный Новокаховский электромеханический завод, который был градообразующим предприятием.
Также Асламова пообщалась с главой пресс-службы администрации города Виктором Васильевым, который рассказал о "приключениях" Владимира Ленина - памятник вождю мирового пролетариата в Новой Каховке остался целым и невредимым.
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