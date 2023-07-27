РЖД, Минтранс и Центр биометрических технологий планируют начать проверять пассажиров дальнего следования по биометрическим данным уже в 2024 году, сообщает Коммерсант.
По данным источника процедура будет работать в качестве экспериментальной и не будет являться обязательной. Верификация пассажира по паспорту будет иметь идентичную юридическую силу.
Как сообщают эксперты, для разработки такого процесса ОАО РЖД потребуется парк планшетов и "чистая зона", куда не будут допущены провожающие.
В Минцифрах рассказали, что такая процедура обезопасит пассажиров, которые забыли дома документы и не могут попасть на поезд.
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