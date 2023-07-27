РЖД планирует проверять пассажиров дальнего следования по биометрии

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РЖД, Минтранс и Центр биометрических технологий планируют начать проверять пассажиров дальнего следования по биометрическим данным уже в 2024 году, сообщает Коммерсант.

Фото: http://businesslife.today/content/uploads/2015/03/RZHD.jpg

По данным источника процедура будет работать в качестве экспериментальной и не будет являться обязательной. Верификация пассажира по паспорту будет иметь идентичную юридическую силу.

Как сообщают эксперты, для разработки такого процесса ОАО РЖД потребуется парк планшетов и "чистая зона", куда не будут допущены провожающие.

В Минцифрах рассказали, что такая процедура обезопасит пассажиров, которые забыли дома документы и не могут попасть на поезд.

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