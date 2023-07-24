Ремонт и сохранение памятников архитектуры в Москве: планы Собянина

1:17 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

В своем решительном заявлении мэр Сергей Собянин подтвердил стремление города сохранять памятники архитектуры, не допуская абсурда. В прошлом даже текущий ремонт порой требовал сложных и длительных экспертиз, которые в итоге признавались нецелесообразными.

Фото: https://roszdravnadzor-os.ru/mer-moskvy-sergej-sobyanin-rasskazal-o-pervyh-merah-podderzhki-proizvoditelej-lekarstv/

Прислушиваясь к мнению жителей столицы

На встрече с жителями Центрального административного округа Москвы глава города выслушал претензии одного из них по поводу непомерно высокой стоимости ремонта дома, признанного памятником архитектуры. В ответ Собянин заявил, что в ближайшее время в Москве будут приняты нормы федерального законодательства, позволяющие проводить реконструкцию таких зданий в обычном порядке, не ставя под угрозу их статус охраняемых сооружений. Сотни зданий в Москве признаны памятниками архитектуры.

Ведущая роль Москвы в реставрации

Как сообщает Ruposters, Москва вышла на передовые позиции по темпам и качеству реставрации своих исторических и культурных достопримечательностей. Реставрационные работы в городе проводятся в рамках различных городских программ, таких как комплексное благоустройство территорий или инициатива "1 рубль за квадратный метр".

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