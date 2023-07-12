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Жители Томска жалуются на свалки, мусор и антисанитарию на контейнерных площадках

1:13
Россия

Региональное отделение Народного фронта Томска буквально закидано жалобами на состояние томских свалок, мусорок и антисанитарию в целом. Более 10 томичей каждый раз вынуждены с опаской идти к контейнерным площадках, так как боятся увидеть огромных расплодившихся крыс.

Жители Томска жалуются на свалки, мусор и антисанитарию на контейнерных площадках
Фото: tomsk.mk.ru

Одним из негодующих стал член регионального штаба Народного фронта Роман Клясюк, который своими глазами увидел всю пагубность ситуации на одном из адресов города. Его слова передаёт Tomsk.mk.ru

"В переулке Баранчуковскиий, 4, на площадке для сбора и вывоза ТКО, разбросан мусор. Рядом с баками по помойке бегают огромные крысы величиной с кошку. Вместе с ними — целый выводок крысят. Грызуны даже не боятся человека! С разносчиками самых опасных инфекций никто не борется".

Народный фронт обратился в мэрию Томска, чтобы настоятельно попросить их принять соотвествующие меры по урегулированию данного вопроса. Организация требует обработки не только контейнерных площадок, но и мусорных баков и мусоровозом.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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