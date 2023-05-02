Мусор накрыл российскую природу и города

5:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Уборка улиц в разных российских городах отличается. В Москве могут на один квадратный метр бросить десяток мигрантов, а в городах победнее нашим взорам открывается весьма неприглядная картина: ворохи прошлогодней бумаги, бутылки, загаженная собаками земля. Весну многие из нас встретили в окружении многотонных издержек цивилизации — мусора, который ещё и окружён палой травой. Пожарам есть, где разгуляться.

Фото: GREENPEACE

По чистоте метро можно сравнить с операционной

Хорошо известно, что качеством коммунальных услуг недовольны сейчас многие граждане России, немало критики здесь и к высоким тарифам за уборку мусора. Ведь чаще всего мы переплачиваем за квартиру по двум статьям: уборка помещения и вывоз мусора. Согласитесь, во многом мы виноваты сами. Если те же самые коммунальщики высказывают серьёзные претензии к ГИБДД, сотрудники которой не принимают действенных мер в отношении бесхозных автомобилей, владельцев машин, нарушающих порядок парковки и мешающих механизированной уборке улиц, то мы и есть те же самые владельцы легковушек, которые загромождают площадки у контейнеров на момент вывоза мусора.

Сравнивая борьбу за чистоту улиц в других странах, убеждаешься, что с нашим человеком власть придержащие либеральничают… Может быть, потому, что и сами мусорят?

Примером заботы о чистоте улиц является Сингапур. Если мы постепенно привыкаем к брошенным пластиковым "огнетушителям" от различных напитков до пивных банок, то это небольшое государство объявило крестовый поход против жевательной резинки. Конечно, пройдя путь от полного запрета до цивилизованного обращения с жвачкой, сингапурцы пришли к золотой середине: жуй, но не сори.

Сингапурцы славятся своей любовью к чистоте. Здесь штрафуют даже тех, кто не спускает за собой воду в общественных туалетах, и тех, кто изомнёт билет в метро с нанесёнными на него магнитными полосками для контроля. А само сингапурское метро сверкает, словно операционная (московское метро уже потеряло свою былую славу по чистоте и безопасности).

Любопытно, что недавно Великобритания пошла по пути своей бывшей колонии. Власти Англии за выплюнутую жвачку штрафуют на месте — 60 фунтов. Правительство разработало законопроект, объявляющий жвачку мусором и предоставляющий полиции право штрафовать нарушителей на месте. В случае, если человек отказывается предоставить имя и адрес, штраф многократно возрастает — почти до полутора тысяч фунтов.

Такие драконовские меры объясняются весьма просто: ежегодно Англия тратит на уборку жвачки с улиц городов сотни тысяч фунтов. В том же Вестминстере в центре Лондона на 1 кв. метр приходится сотня выплюнутых жвачек. А ведь стоимость уборки в два раза превышает стоимость всей продаваемой в Великобритании жвачки.

Англия — страна передовая, может быть поэтому правительство решило вновь удивить мир разносторонними инициативами. Оно планирует потратить 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы создать службу добровольных инспекторов, которые должны стать "глазами и ушами" полиции.

Инспекторы будут оказывать помощь в борьбе с преступностью, пресекая любые случаи нарушения общественного порядка и хулиганские выходки. В их обязанности будут входить и более прозаические вещи — смывка граффити и уборка мусора. Первый опыт распространялся на всю территорию Англии и Уэльса. А половина средств, необходимых для внедрения новой программы, будет собрана местными властями, ещё 25 миллионов фунтов предоставило британское правительство.

Намусорил — убери за собой

Проблема сверхзамусоренности хорошо известна в зонах особого внимания туристов. Таким местом является альпийский Монблан, куда ежегодно пытаются взобраться десятки тысяч человек, которые оказываются среди мусора и пожелтевшего от мочи снега. В местах, подобных Монблану, разрешены биваки, но кемпинги (в качестве постоянно установленных палаток) запрещены. В рамках компании "Приведём горы к чистоте" альпинисты будут информироваться о количестве доступных в приютах мест, об обязательном бронировании мест в приютах, о запрещении нелегальных кемпингов на маршруте восхождения на Монблан. Альпинистов попросят также убирать за собой мусор и спускать его в долину.

"Например, в американских природных парках и заповедниках туристам вменяется в обязанность иметь с собой индивидуальные туалеты, но, к сожалению, такого пока нет во Франции", — сожалел один из руководителей местного муниципалитета. Кампания по уборке мусора, организуемая под патронажем 14 коммун региона Монблана, проходит обычно в середине июня.

Поднимаемые нами проблемы, в первую очередь, надо отнести к вопросам бытовой этики. Нас никак не приучат сортировать мусор по спецурнам для бумаги и стекла. Для многих до сих пор ничего не стоит выкинуть из окна молочный пакет, спустить в унитаз грязные тряпки, высыпать мусор у мусоропровода, вывести гулять пса на детскую площадку из-за лености прогуляться с любимцем на собачий двор. Всё это потом мы видим, этим мы дышим, это мешается нам под ногами.

Российское законодательство (а данное правовое поле должно заполняться городскими властями) в этом плане находится в зачаточном состоянии. И на фоне не справляющихся с разгулом преступности силовиков, наказывать нарушителей чистоты просто некому. Не до них.